Damals: Ein Abwehrspieler schießt die Bayern ab

Bernard Dietz (M.) trifft gegen Karl-Heinz Rummenigge und Sepp Maier zum 1:0

Vor 40 Jahren trägt sich Duisburg-Ikone Bernard "Ennatz" Dietz in die Geschichtsbücher ein. Beim 6:3-Sieg des MSV gegen die Bayern avanciert er mit vier Toren zum absoluten Matchwinner - als Abwehrspieler.

In der heutigen Fußballzeit wäre es undenkbar: Am 14. Bundesliga-Spieltag der Saison 1977/78 begegneten sich der MSV Duisburg und Bayern München als Tabellennachbarn. Doch nicht etwa im Spitzenduell, sondern im unteren Mittelfeld. Der 14. traf auf den 13.

Damals kriselte es bei den Münchnern gewaltig. Niederlagen in Saarbrücken und gegen Berlin hatten den Druck auf die Mannschaft von Trainer Dettmar Cramer erhöht.

Aber auch Duisburg mit Trainer Otto Knefler erlebte keine leichten Zeiten. Nach einem schwachen Saisonstart begleiteten erste "Knefler-Raus"-Rufe die Partien des MSV. Gegen die schwachen Bayern sollte ein Sieg her, um den Negativtrend zu stoppen.

Zumal mit dem FC Bayern eine Art Lieblingsgegner der Nordrhein-Westfalen anreiste. In den Siebzigerjahren feierten die Duisburger in neun Heimspielen gegen die Münchner sieben Siege.

Dietz sagte einmal gegenüber dem "kicker": "Hätte die Saison aus 34 Heimspielen gegen die Bayern bestanden, dann wären wir ganz locker Deutscher Meister geworden."

One-Man-Show von Dietz nimmt nach der Pause Fahrt auf

Doch nach einem Heimerfolg sah es an jenem historischen Novembertag zunächst gar nicht aus: Zwar brachte Dietz seine Mannschaft schon nach 20 Minuten in Führung. Aber die Bayern drehten die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Rainer Künkel und Gerd Müller.



Eine Vereinslegende des MSV Duisburg: Bernhard "Ennatz" Dietz

Nach der Pause nahm die One-Man-Show von Bernard Dietz dann richtig Fahrt auf. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff glich er den Rückstand aus. Auch auf Müllers erneuten Führungstreffer hatte der Abwehrspieler eine passende Antwort.

Zwischen der 76. und der 78. Minute drehte Dietz die Partie im Alleingang. Erst umspielte er Nationaltorwart Sepp Meier und traf zum Ausgleich. Nur drei Minuten später war Dietz nach einem Eckball per Kopf zur Stelle - sein vierter Treffer in diesem Spiel. Vier Tore eines Abwehrspielers in einem einzigen Spiel, das gab es vorher und danach nie wieder.

Seine Torgefährlichkeit stellte Dietz in zwölf Jahren für Duisburg und fünf Jahren bei Schalke 04 unter Beweis. Mit 77 Toren ist er heute immer noch der Abwehrspieler mit den meisten Treffern in der Bundesliga.

Neben Franz Brungs vom 1.FC Nürnberg und Klaus Fischer von Schalke gehört Bernard Dietz außerdem zu den drei Spielern, die vier oder mehr Tore gegen den deutschen Rekordmeister erzielen konnten.

19 Tore in zehn Spielen öffnen Tür zum MSV

Dietz' Karriere war so kaum vorherzusehen. Als Jugendlicher spielte er noch für seinen Heimatverein SV Bockum-Hövel in der Landesliga.

Torgefährlich war er jedoch damals schon: Mit 19 Toren in den ersten zehn Spielen der Saison 1969/70 empfahl sich Dietz für die Regionalauswahl. Außerdem wurden die ersten Bundesligavereine auf das junge Talent aufmerksam.

Der MSV Duisburg nahm ihn schließlich unter Vertrag. Bei den Meiderichern verbrachte Dietz fast drei Viertel seiner Profilaufbahn und wurde zur Vereins-Legende. Nach dem Abstieg des MSV 1982 verließ er den Verein in Richtung Schalke.



Kapitän Bernhard Dietz führte das DFB-Team zum EM-Titel '80

Dietz wird als DFB-Kapitän Europameister

Seine Werdegang in der Nationalmannschaft ist ebenso beachtlich. Dietz debütierte im Winter 1974 unter Helmut Schön und gehörte zum Kader der DFB-Auswahl bei der EM 1976, sowie der WM 1978.

Unter Jupp Derwall wurde der Duisburger zum Nachfolger des bisherigen Spielführers Sepp Maier bestimmt. Seinen größten Erfolg mit der Nationalmannschaft feierte Dietz bei der EM 1980 in Italien, als er Deutschland als Kapitän zum Titelgewinn führte.

"Kaum zu glauben, da stand der kleine Arbeiter aus dem Ruhrpott plötzlich ganz oben und war Europameister", erzählte Dietz später der "Rheinischen Post" über eines seiner sportlichen Highlights. Zu diese gehörte ganz sicher auch der 6:3-Erfolg gegen Bayern München, mit seinen vier Treffern.

