Real-Star Bale ist schon wieder verletzt

Bale war zuletzt am 26. September im Einsatz

Der walisische Star Gareth Bale hat sich im Training am Donnerstag erneut verletzt. Bale habe eine Muskelzerrung im linken Bein erlitten, teilte sein Club Real Madrid am Freitag mit. Der 2013 um rund 100 Millionen Euro erworbene Flügelstürmer stand nach einer Wadenblessur vor dem Comeback - nun passierte die bereits 19. Verletzung seit seinem Wechsel zu Real.

Zuletzt war Bale, der in dieser Saison erst neun Matches bestritten hat, am 26. September in der Champions League gegen Dortmund im Einsatz gewesen. Über die Dauer der neuerlichen Zwangspause machte der Club keine Angaben.

Mehr dazu:

apa