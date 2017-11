Heynckes empfiehlt Verlängerung mit Robben

Heynckes will nur bis zum Sommer bleiben

Trainer-Urgestein Jupp Heynckes wird seine Mission beim deutschen Rekordmeister Bayern München auf jeden Fall im kommenden Sommer beenden.

"Nein. Das ist ausgeschlossen", antwortete der 72-Jährige auf die Frage nach einer möglichen Vertragsverlängerung gegenüber der "Welt am Sonntag".

Gleichwohl will Heynckes, der nach seinem Comeback auf der FCB-Trainerbank sieben Siege in sieben Spielen feiern konnte, Einfluss auf die Transferpolitik des Klubs für die kommende Saison nehmen. "Ich werde natürlich sagen, was ich machen würde. Und ich glaube auch, dass die Verantwortlichen auf meine Meinung Wert legen", sagte Heynckes.

So empfehle er, den Vertrag mit dem 33-jährigen Arjen Robben zu verlängern. Heynckes lobte den Niederländer in den höchsten Tönen. Er sei wie aufgedreht: "Arjen hat wieder Spaß am Fußballspielen. Für mich ist er jetzt mit 33 so gut wie nie zuvor. Er ist ein großes Vorbild für junge Spieler, die mal Karriere machen wollen. Denn viele haben Talent, wissen aber nicht, wie man sich professionell verhält."

Das Alter spiele dabei laut Heynckes keine Rolle, Paolo Maldini habe auch bis 41 gespielt: "Arjen muss man nicht sagen, dass er die Übungen mit 100 Prozent machen soll. Er macht es eh. Man muss ihn eher bremsen. Wie er vorneweg geht, ist einzigartig. Er macht alles für seinen Beruf." Um das Finanzielle ginge es Robben dabei schon lange nicht mehr: "Arjen braucht nicht mehr zu spielen, um Geld zu verdienen. Er spielt, weil es ihm Spaß macht."