Lewy fordert "hungrigen Stürmer" im Winter

Robert Lewandowski möchte mehr Entlastung beim FC Bayern spüren

Ein Weltklasse-Stürmer ist zu wenig, hat der FC Bayern München zuletzt einräumen müssen und angekündigt, sich im Winter nach einen Back-up für Robert Lewandowski umzusehen. Der Pole hat bereits klare Vorstellungen, welche Qualitäten der neue Mann haben sollte.

"Jeder Spieler braucht seine Pausen, um Zeit für seine Ruhephasen zu finden", erklärte Robert Lewandowki im Interview mit der "Sport Bild" den Hintergrund seiner Forderung, einen adäquaten zweiten Stürmer im Kader zu haben. Denn der elffache Torschütze in dieser Saison weiß: "Thomas Müller kann natürlich auch vorne im Sturmzentrum spielen, doch wenn er wie zuletzt verletzt ist, wird die Situation im Angriff schwierig."

Dabei sehe er das Signal der Klubführung, in der Winterpause tätig zu werden "sehr positiv". Allerdings gebe es "natürlich keine Garantien", dass ein "passender Angreifer für einen Klub wie den FC Bayern" auf dem Markt ist. "Aber es wäre schon von Vorteil, in der entscheidenden Saisonphase eine Alternative auf der Bank zu haben", so Lewandowski weiter.

Der 29-Jährige denkt dabei allerdings nicht an einen etablierten Spieler mit Erfahrung: "Es wäre sicherlich eine Option, einen jungen, hungrigen Stürmer zu holen, der hinter einem erfahrenen Profi noch lernen will." Die Entscheidung, "welcher Stürmer infrage kommt", treffe letztlich aber "natürlich die Führung des Klubs".

Länderspielpause als Planungsphase

Lewandowski selbst hat nach eigener Aussage mit den Verantwortlichen beim FC Bayern bereits über die Situation im Sturm gesprochen. "Für mehr", sei zuletzt jedoch "keine Zeit" gewesen: "Selbstverständlich habe ich aber zu dem Thema eine Meinung, die ich gerne den Verantwortlichen mitteile, wenn mein Rat gewünscht ist."

In der jüngsten Länderspielpause, in der Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft nicht zum Einsatz kam, "bot nun eher die Zeit, sich über anstehende Themen Gedanken zu machen", so der Angreifer weiter.

An welchen Spieler der 91-fache Nationalspieler konkret denkt, verriet er nicht. Die "Sport Bild" bringt allerdings gleich zwei Namen ins Spiel. Zum einen könnte Ajax-Stürmer Kasper Dolberg, der bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, ein geeigneter Back-up sein. Zum anderen kommt Olivier Giroud vom FC Arsenal ins Spiel, der zwar mit seinen 31 Jahren nicht in Lewandowskis Vorstellung passt, aber im Winter möglicherweise verfügbar wäre.