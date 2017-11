Todt über Ito: "Sind in guten Gesprächen"

Jens Todt arbeitet intensiv an der HSV-Zukunft

Derzeit sorgt das Projekt "Jugend forscht" mit Talenten wie Tatsuya Ito und Jann-Fiete Arp beim Hamburger SV für Aufbruchstimmung. In der Hansestadt sollen die beiden Youngster jetzt langfristig gebunden werden.

"Wir sind in guten Gesprächen und wissen, was wir an 'Tatsu' haben. Und wir haben das Gefühl, dass auch er weiß, was er an uns hat", kommentierte HSV-Sportchef Jens Todt den Stand der Verhandlungen mit dem 23-jährigen Japaner, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Zuletzt hatte Senkrechtstarter Gideon Jung seinen Kontrakt langfristig bis 2022 ausgedehnt. Für Todt eine Personalie mit Signalwirkung: "Gideon kann über Jahre einer der Köpfe des Hamburger SV werden. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für junge Spieler. Dass Gideon sich so lang gebunden hat, zeigt, dass er an die Geschichte hier glaubt. Er und auch die anderen Jungs sehen, dass es uns ernst ist, dass wir diesen Weg wirklich gehen wollen."

Überflieger Arp soll gebunden werden

Auch mit Shootingstar Jann-Fiete Arp wollen die Rothosen so schnell wie möglich verlängern. "Natürlich hoffen wir, dass diesem Beispiel nun weitere folgen", so Todt. Die Weiterentwicklung vielversprechender Talente müsse "künftig der Weg des HSV" sein. Arps aktueller Vertrag ist bis 2019 datiert.

Der 17-Jährige avancierte mit seinem Treffer am 10. Spieltag in Berlin zum jüngsten Bundesliga-Torschützen in der langen HSV-Geschichte. Zudem traf das Nachwuchsjuwel als erster Spieler des Jahrgangs 2000 im deutschen Oberhaus.