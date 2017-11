PSG nur Zwischenstopp: Neymar per Klausel zu Real?

Neymar träumt angeblich von einem Wechsel zu Real Madrid

Für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro wechselte Neymar im Sommer 2017 vom FC Barcelona zum französischen Fußball-Topklub Paris Saint-Germain. Laut spanischen Medien ist der neue Arbeitgeber jedoch nur eine Zwischenstation für den Brasilianer.

Ziel Neymars sei es, in naher Zukunft das Trikot von Real Madrid zu tragen, erklärte der spanische Journalist Josep Pedrerol im Fußballtalk "Chiringuito". Der Wechsel nach Frankreich sei ohnehin nur zustande gekommen, da Neymar und sein Vater, der den Offensivspieler berät, vor der vergangenen Saison den direkten Weg von Barca zum Erzrivalen Real Madrid als zu problematisch ansahen.

Sollte PSG in den kommenden zwei Jahren nicht die Champions League gewinnen, wäre ein Abschied fixiert. Damit PSG Neymar keine unüberwindbaren Steine in den Weg legen kann, soll sich der 25-Jährige in seinem Paris-Kontrakt eine spezielle Klausel verankert haben lassen. Demnach könne Madrid Neymar verpflichten, sobald man die von Paris gezahlten 222 Millionen Euro auf den Tisch lege.

"Bei Real Madrid sind sie überzeugt davon, dass sie Neymar verpflichten Werden", führte Pedrerol weiter aus. Der Transfer hänge allerdings an einer weiteren Personalie: Eine Verpflichtung Neymars würde angeblich das Ende von Cristiano Ronaldo im Real-Trikot bedeuten. Der mehrfache Weltfußballer fürchtet demnach, bei einem Neymar-Engagement nicht mehr der unbestrittene Leader der Königlichen zu sein.

Der Vertrag von CR7 in Madrid läuft zwar erst 2021 aus, unlängst wurden jedoch vermehrt berichte laut, der Portugiese fühle sich nicht genügend geschätzt und erwäge einen vorzeitigen Abschied.