Goretzka angeschlagen - McKennie als Ersatz?

Leon Goretzka droht erneut auszufallen

Schalke 04 muss voraussichtlich auch im Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten - ersetzen könnte ihn der 19-jährige Youngster Weston McKennie.

Der Confed-Cup-Sieger konnte wegen einer knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel am Freitag noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren.

"Es ist ganz klar eine Verbesserung zu sehen, aber es ist nicht komplett verheilt", sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag: "Wir wollen nichts riskieren." Fehlen wird den Königsblauen weiterhin der algerische Nationalspieler Nabil Bentaleb, der an einer Schambeinentzündung laboriert.

Als Ersatz für Goretzka im offensiven Mittelfeld kommen Alessandro Schöpf und der frisch gebackene US-Nationalspieler Weston McKennie infrage. "Wir haben sein USA-Spiel gesehen und seine Leistung positiv bewertet", sagte Tedesco über den Teenie. "Wir haben ihm natürlich ein Kompliment ausgesprochen und das werde ich unter vier Augen auch wiederholen."

Wichtig ist Tedesco vor allem, dass die Mannschaft sich noch nicht mit dem Revierderby am Samstag in einer Woche beschäftigt. "Wir sind zu 100 Prozent beim HSV und der BVB spielt noch gar keine Rolle. Falls wir das bei den Spielern merken würden, dass sie an das Derby denken, dann löschen wir wir das sofort", erklärte der Trainer. "Es wäre fahrlässig jetzt nur minimal an etwas anderes als an den HSV zu denken. Ansonsten erlebst du dein blaues Wunder und hast keine Chance gegen den nächsten Gegner."