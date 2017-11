Volland: "Haben die Qualität, um zu gewinnen"

Sprüht vor Tatendrang: Kevin Volland

Am kommenden Samstag trifft Kevin Volland mit Bayer Leverkusen auf RB Leipzig. Dann empfängt die Werkself einen wahren Angstgegner, denn die Sachsen sind der einzige Bundesligist, gegen den Bayer noch nie punkten konnte.

Ein Fakt, der Volland nervt. "Natürlich wollen wir das ändern", sagte er der "LVZ". Die letzten Duelle mit den Leipzigern seien unglücklich verlaufen.

"Es waren zwei bittere Spiele. Beim ersten zu Hause haben wir 2:1 geführt, einen Elfmeter verschossen und am Ende das 2:3 bekommen", erinnerte sich der Stürmer. "Beim Rückspiel in Leipzig haben wir gut gespielt, waren meiner Meinung nach sogar besser und kriegen in der 90. Minute das 0:1." Nun soll es vor heimischer Kulisse mit einem Sieg klappen.

"Wir sind gut drauf, haben zu Hause immer gute Spiele abgeliefert und wollen daran anknüpfen", gab sich der 25-Jährige hoffnungsvoll. "Ich glaube, dass wir die Qualität haben, um zu gewinnen."

Leverkusen statt Leipzig

Allerdings hat nicht viel gefehlt und Volland würde am Samstag für die Roten Bullen auflaufen. Im Sommer 2016 entschied er sich gegen einen Wechsel in die Messestadt und ging stattdessen ins Rheinland.

"Die Champions League hat damals schon gelockt und Leverkusen war seit vielen Jahren unter den Topklubs," begründete der Angreifer seine Entscheidung für Bayer.

"Leverkusen war in den Jahren davor auch schon an mir dran und in besagtem Sommer erneut als erster Klub an einer Verpflichtung interessiert. Bayer 04 wollte mich unbedingt haben und hat mir das zu verstehen gegeben." Seine Entscheidung bereut der zehnfache deutsche Nationalspieler jedenfalls nicht: "Ich fühle mich hier sehr wohl."

Der WM-Traum lebt

Zu seinen zehn Länderspielen sollen bald noch weitere hinzukommen, auch wenn Volland zuletzt nicht mehr in die DFB-Auswahl berufen wurde. "Ich musste den Confed Cup leider absagen, weil ich mir kurz vorher einen Muskelfaserriss zugezogen hatte", erklärte Volland, der gemeinsam mit Timo Werner derzeit bester deutscher Torschütze der Bundesliga ist.

"Andere gute Spieler wie Lars Stindl, Sandro Wagner oder Timo Werner haben dann ihre Chance genutzt. Wir haben in Deutschland ein Luxusproblem. Auf jeder Position kannst du fast fünf, sechs Spieler auf Topniveau auswählen", analysierte der ehemalige Hoffenheim-Profi die Mitbewerber.

Aufgegeben hat er den Traum von der WM 2018 aber noch nicht. "Im Fußball ist alles möglich. Wir müssen mit Leverkusen auch als Mannschaft Erfolg haben, dann hast du immer ein anderes Ansehen", weiß der Goalgetter. "Wenn sich das in der Rückrunde bestätigt, habe ich natürlich noch eine kleine Chance. Aber bei der großen Konkurrenz bin ich realistisch. Es wird nicht leicht – doch versuchen und geben werde ich alles."