Malli über VfL-Abschied: "Gab Interessenten"

Der Vertrag von Yunus Malli in Wolfsburg läuft bis 2021

Der VfL Wolfsburg konnte sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation retten. In der entscheidenden Phase spielte Wintertransfer Yunus Malli keine Rolle. Trotz einiger Angebote im Sommer zog der Deutsch-Türke einen vorzeitigen Abschied jedoch nie in Betracht.

"Ich habe mitbekommen, dass es Interessenten gab. Aber ich habe mich damit nicht groß beschäftigt", stellte Malli im "kicker" klar und ergänzte: "Ich wollte nicht davonlaufen. Ich habe im vergangenen Winter langfristig unterschrieben, das werfe ich nicht nach einem halben Jahr wieder über den Haufen." Malli war in der Winterpause für rund zwölf Millionen Euro vom Ligarivalen Mainz 05 losgeeist worden.

Nach anfänglichen Ladehemmungen scheint der Knoten bei dem Edeltechniker mittlerweile geplatzt zu sein. In den letzten beiden Bundesliga-Partien erzielte Malli drei Treffer. "Ich möchte Tore schießen, denn ich wurde geholt, weil ich auch als Mittelfeldspieler Treffer erzielen kann, so wie es vor meinem Wechsel zum VfL der Fall war. Ich bin froh, dass es jetzt besser funktioniert", zeigte sich der türkische Nationalspieler erleichtert.

Schmidts Spielweise kommt Malli entgegen

Seinen Aufschwung führt Malli auch auf Trainer Martin Schmidt zurück. "Es ist aktuell schwer von der Hand zu weisen, meine Formkurve zeigt nach oben. Ich denke schon, dass es an unserer offensiven Spielweise liegt, das kommt mir entgegen", erklärte er.

Schmidt und Malli kennen sich bereits aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. "Er ist sehr emotional, sehr akribisch, er verlangt viel von uns Spielern. Laufbereitschaft, Aggressivität. Er steht für Umschaltfußball", lobte der 25-Jährige seinen Coach: "Natürlich hat er einen großen Anteil. Das Spiel nach vorne sieht besser aus, defensiv stehen wir stabiler."