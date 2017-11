Rausch will mit Köln "den Bock umstoßen"

Glaubt weiter an die Trendwende: Konstantin Rausch

Der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga mit zwei Punkten aus zwölf Spielen einen desolaten Saisonstart hingelegt. FC-Profi Konstantin Rausch appelliert nun an das Team und bestärkt den Glauben an den Klassenerhalt.

"Wir haben den Willen, das zu packen - jeder hier im Verein. Wir müssen den Bock umstoßen, uns meinetwegen über die Relegation retten", sagte Rausch im "kicker"-Interview über die schwierige Situation im Tabellenkeller.

Trotz der prekären Lage schöpft der Verteidiger weiter Hoffnung. "Wir verlieren den Glauben nicht. Wir versuchen permanent, uns gegenseitig zu helfen. Es fehlt nie viel, aber immer ein bisschen. Motivation, Bereitschaft, Kampf und Wille stimmen immer. Wir dürfen das nicht gutreden. Aber viele unserer Spiele waren nicht so schwach, wie die Tabelle das vermuten lässt. Wir müssen endlich anfangen zu punkten", nahm der 27-Jährige das Team in die Pflicht.

"Kritik hemmt mich nicht"

Im Umgang mit der aufkommenden Kritik übt sich der Routinier in Gelassenheit. "Ich merke schon, dass es Leute im Stadion gibt, die diese Misere auch an mir festmachen. Aber das hemmt mich nicht. Ich bin erfahren genug, um einschätzen zu können, was ich gut und nicht so gut mache. Unabhängig davon geht es nicht um mich, es geht immer um die Mannschaft", stellte Rausch klar, der nach dem Kellerduell gegen Werder Bremen den Unmut einiger Fans zu spüren bekam.

Besonders "schmerzt" den Defensiv-Allrounder die jüngste 0:1-Niederlage gegen Mainz 05, das durch einen Witz-Strafstoß entschieden wurde. "Es ist bis jetzt unerklärlich, wie dieser Elfmeter zustande kommen konnte. Es war eine Schwalbe und eine klare Fehlentscheidung", wetterte Rausch, der den Mainzer Pablo de Blasis attackierte: " Auch wenn er bis jetzt behauptet, er sei gefoult worden. Wäre ich in dieser Situation gewesen, hätte ich es zugegeben."

Persönlich will sich der frischgebackene russische Nationalspieler im Sommer noch einen besonderen Traum erfüllen: "Ich will am Ende hier sitzen, in letzter Minute gerettet, und dann überglücklich zur WM fahren."