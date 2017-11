BVB-Coach Bosz dementiert Ultimatum

Peter Bosz äußert sich vor dem Revierderby gegen Schalke

Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat vor dem Derby gegen Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr) keine Angst um seinen Job.

"Das beschäftigt mich gar nicht. So etwas passiert im Fußball, das ist auch schon großen Trainern passiert", sagte der Niederländer am Freitag während der Pressekonferenz gelassen. Es gebe auch kein Ultimatum der Vereinsführung.

Der 54-Jährige hat in den enttäuschenden vergangenen Wochen ein mentales Problem bei seinen Spielern ausgemacht. "Die Mannschaft ist nach einem Rückschlag so enttäuscht - das darf nicht passieren", sagte er.

Der Eindruck mangelnder körperlicher Fitness hingegen täusche: "Wir waren am Anfang der Saison physisch nicht so gut wie jetzt, haben es aber 90 Minuten durchgehalten."

BVB-Trio noch fraglich

Seine Aufstellung für das 173. Revierderby wird Bosz erst nach dem Abschlusstraining planen können. Ein Einsatz des Abwehrchefs Sokratis (nach Rippenknorpelbruch) ist ebenso fraglich wie jene von Christian Pulisic und Torhüter Roman Bürki, der am Dienstag gegen Tottenham Hotspur (1:2) nach einem Tritt gegen den Kopf hatte ausgewechselt werden müssen.

Steht Roman Weidenfeller am Samstag im Tor, würde er mit seinem 24. Derby-Einsatz zum Rekordhalter Klaus Fichtel (Schalke) aufschließen.

Für Bosz ist das Spiel allerdings keine Frage der Auf-, sondern der Einstellung. "Meine Aufgabe ist, dass die Spieler wieder das Vertrauen haben", sagte er, "ob uns das gelingt, sehen wir am Samstag auf dem Platz."

Die wichtigsten Aussagen aus der PK zum Nachlesen:

+++ Bosz über den Derby-Charakter +++

Vor allen Dingen bin ich Fußball-Liebhaber. Derbys sind immer etwas Besonderes. Ich kann mich wirklich darauf freuen."

+++ Bosz' Erinnerung an das Spiel mit Ajax gegen Schalke in der vergangenen Saison +++

"Das sind immer Momente. Und der Moment damals war anders als am kommenden Samstag. Ich hoffe, dass wir die Kraft haben, um Schalke zu schlagen."

+++ Bosz zur Kritik an seiner Derby-Vorbereitung +++

"Ich mache einen Trainingsllan für sechs Wochen im Voraus und darin ist auch Erholung vorgesehen. Es kann nicht sein, dass man drei Wochen trainiert, ohne dass ein Tag frei ist. Wir haben englische Wochen. Und weil wir Dienstag gegen die Spurs gespielt haben und uns Mittwoch erholt haben, musste der Donnerstag frei sein."

+++ Bosz über ein mögliches Ultimatum des BVB für ihn +++

"Nein, das ist etwas, womit ich mich überhaupt nicht beschäftige. Deswegen konzentriere ich mich nur auf das Spiel. Wenn wir alles geben morgen, dann gewinnen wir das Derby da bin ich mir sicher."

+++ Was gibt Bosz Mut für das Derby? +++

"Wir haben gezeigt, dass wir gegen gute Mannschaften guten Fußball spielen können. Am Anfang der Saison haben wir das 90 Minuten lang durchgehalten. Wir haben auch zum Ende der Spiele hin Tore erzielt. Momentan lassen wir den Kopf hängen, sobald wir einen Gegentreffer kassieren."

+++ Bosz darüber, wie man der Mannschaft wieder Vertrauen geben kann +++

"Mit den Spielern sprechen, trainieren. Aber am Ende ist das Wichtigste, dass man gewinnt. Was man jetzt braucht, ist ein Sieg. Das ist vielleicht ganz einfach, aber das ist das, was wir als Spieler und Trainer gemeinsam erkämpfen müssen."

+++ Bosz über Aubameyang +++

"Innerhalb der Mannschaft ist die Stimmung gut. Aubameyang habe ich gegen die Spurs besser gesehen als in den Spielen davor. Er war wieder beteiligt an einigen Torchancen und hat getroffen. Das ist wichtig für die Mannschaft."

+++ Bosz über das Personal +++

"Wir haben heute noch ein Training. Wir müssen testen, ob Sokratis, Roman Bürki und Christian Pulisic spielen können."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Peter Bosz nimmt neben Pressesprecher Sascha Fligge Platz. Die Pressekonferenz kann beginnen. Einige Fans fragen sich bereits, ob es die letzte PK mit Bosz als Trainer sein wird.