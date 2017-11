Klatsche in Fürth: Paulis Hoffnungen schwinden

Der FC St. Pauli verzweifelt bei der SpVgg Greuther Fürth

Der FC St. Pauli kann in der 2. Liga anscheinend nicht mehr gewinnen. Die Hamburger kassierten bei der SpVgg Greuther Fürth mit zehn Mann eine 0:4 (0:2)-Klatsche und verlieren die Aufstiegsplätze nach sechs Spielen ohne Sieg aus den Augen. Für Fürth war es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf, die SpVgg zog an Punkten mit Dynamo Dresden auf Platz 16 gleich.

Maximilian Wittek (33.) und der überragende David Raum (45.) stellten die Weichen vor der Pause auf Fürth-Sieg. Nach der Gelb-Roten Karte für den früheren Fürther Bernd Nehrig (63., wiederholtes Foulspiel) war das Spiel entschieden. Khaled Narey (72.) und Julian Green (79.) bescherten der SpVgg den höchsten Saisonsieg.

"Wir waren heute nicht auf dem Platz, das schreibe ich auch mir als Captain auf die Fahne", sagte Nehrig bei "Sky". Raum sprach von einem "super Gefühl. Wir haben einfach gezeigt, was wir können. Man hat heute die Qualität der Mannschaft gesehen, das müssen wir jetzt jede Woche zeigen".

11.000 Zuschauer im Sportpark Ronhof sahen zunächst eine von Taktik geprägte Begegnung, in die Fürths neuer, alter Sportchef Rachid Azzouzi mit einem "sehr, sehr guten Gefühl" gegangen war. Das täuschte nicht, obwohl die Franken bald einen Rückschlag hinnehmen mussten: Adam Pinter verletzte sich bei einem Foul an Sami Allagui und musste raus (30.).

Kurz darauf traf Wittek nach Zuspiel von Raum per Flachschuss zur Führung, Robin Himmelmann sah dabei nicht gut aus. Bei Raums herrlichem Schlenzer zum 2:0 war der Torhüter machtlos. In Überzahl hatte Fürth am Ende leichtes Spiel.