Ousmane Dembélé kündigt baldiges Comeback an

Ousmane Dembélé kehrt beim FC Barcelona wohl zeitnah ins Training zurück

Der frühere BVB-Star Ousmane Dembélé wird nach seiner schweren Oberschenkelverletzung zeitnah in den Trainingsbetrieb des FC Barcelona zurückkehren.

"In zwei Wochen sollte es wieder gehen. In zwei Wochen bin ich wieder bei der Mannschaft", sagte Dembélé am Wochenende gegenüber dem französischen TV-Sender "Canal+". Er habe seit seiner Verletzung "jeden Tag" hart für sein Comeback gearbeitet. Ursprünglich war die Rückkehr des Franzosen erst einige Wochen später erwartet worden.

Immer wahrscheinlicher wird damit ein Einsatz des 20-jährigen Offensivjuwels beim Clásico gegen Barcas Erzrivalen Real Madrid am 23. Dezember.

Anfang November hatte Dembélés behandelnder Arzt Sakari Orava beim spanischen Radiosender "Cadena SER" noch verkündet, dass er einen Einsatz gegen die Königlichen nicht garantieren könne. Zudem hatte der Mediziner Dembélé gewarnt: "Wenn er das Bein jetzt falsch belastet, besteht die Gefahr, dass die Sehne wieder reißt."

Dembélé hatte sich im Ligaspiel gegen Getafe Mitte September einen Sehnenriss im Oberschenkel sowie eine Verletzung im Kniebeuger zugezogen. Deswegen absolvierte der Super-Techniker erst drei Pflichtspieleinsätze für Barcelona.

Die Katalanen hatten für die Dienste des Youngsters 105 Millionen Euro an Borussia Dortmund überwiesen. Durch Bonuszahlungen kann dieser Betrag noch auf mehr als 140 Millionen Euro anwachsen.