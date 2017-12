Burgstaller über Goretzka und Huntelaar

Daumen hoch: Für Guido Burgstaller und Schalke 04 läuft es zur Zeit

Beim FC Schalke 04 scheint zur Zeit trotz herbstlicher Temperaturen und grauer Regentage jeden Tag die Sonne. Der Revierklub blickt von Tabellenplatz drei mit nur einem Pünktchen Abstand auf den zweiten Rang auf den Rest der Liga. Mittendrin im königsblauen Getümmel: Guido Burgstaller.

Der Angreifer hat seine gute Form aus der letzten Spielzeit konserviert und knipst auch in dieser Saison wieder regelmäßig. Sechs Tore und drei Vorlagen hat der Österreicher in seinen 13 Bundesliga-Einsätzen beigesteuert und freut sich bei jedem Treffer, als wäre es der erste. "In der Mannschaft wird schon darüber gelacht", gab der 28-Jährige im Gespräch mit der "Sportbild" zu und erklärte: "Ich überlege mir keinen speziellen Jubel, ich schreie meine Gefühle nur raus."

Burgstaller ist nach seinem Winter-Wechsel zu Beginn des Jahres vollends auf Schalke angekommen. Dass es überhaupt Zweifel an ihm gab, lässt den damals vom 1. FC Nürnberg nach Gelsenkirchen gewechselten Stürmer kalt. "Jeder hat halt seine eigene Meinung. Wie auch im vergangenen Sommer. Da wurde auch behauptet, ich sei nur Stürmer Nummer zwei oder drei." Er hingegen wisse, welchen Stellenwert er im Team und im Verein habe.

"Wenn Leon verlängert, ist jeder froh"

Dass seinem Kollegen Leon Goretzka ein Rekordgehalt von bis zu zwölf Millionen Euro geboten wird, damit er verlängert, macht den Österreicher nicht neidisch. "Wir sind ja nicht im Kindergarten. Jeder bei uns kann mit dem, was er verdient, sehr gut leben", sagte der 28-Jährige und fügte hinzu: "Wenn Leon verlängert, ist jeder froh, dass er bleibt, weil er für uns ein wichtiger Spieler ist – egal, was er verdient."

Mit Goretzka verbindet Burgstaller ein gemeinsames Hobby: Darts. In der letzten Saison hing noch eine entsprechende Scheibe in der Kabine. Die Schalke-Profis tobten sich daran aus. Mittlerweile hat auch bei den Königsblauen die Digitalisierung Einzug erhalten. "Wir spielen derzeit Mario Kart in Sechser-Gruppen oder Golf auf dem Handy", gab der Stürmer zu. "Und was das Darten betrifft: Natürlich war Leon ganz gut, aber es hat Bessere gegeben", erklärte Burgstaller schmunzelnd.

Huntelaar? "Ein ganz besonderer Spieler"

Der Österreicher pflegt ein gutes Verhältnis zu all seinen Mitspielern. Rückblickend lobt der 28-Jährige allerdings ganz besonders einen Ex-Kollegen, der im gleichen Metier unterwegs ist: Klaas-Jan Huntelaar. "Er ist für mich ein ganz besonderer Spieler", sagte Burgstaller: "Er hat einen super Charakter."

Der Niederländer, der unter anderem bei Real Madrid und AC Milan unter Vertrag war, habe sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und den damals neuen Mann gepusht. "Als ich aus der 2. Liga kam, hat er mich immer unterstützt, obwohl ich – und nicht er – spielte. Das war faszinierend. Trotz der Konkurrenzsituation hat er honoriert, was ich gezeigt habe", freute sich Burgstaller.

Mit seinem aktuellen Coach, Domenico Tedesco, der den Klub im Sommer übernahm, kommt der Angreifer sehr gut zurecht. "Es ist ein super Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer", sagte Burstaller, "wenn man bei ihm alles für den Erfolg tut, hart arbeitet. Dann gibt er uns immer mal wieder ein Zuckerl."