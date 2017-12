Preußen Münster entlässt Benno Möhlmann

Benno Möhlmann ist kein Trainer in Münster mehr

Drittligist SC Preußen Münster hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Benno Möhlmann getrennt. Das gab der kriselnde Tabellen-16. am Sonntag bekannt.

Die Vereinsführung reagierte damit auf die sportliche Talfahrt der Münsteraner, die am Samstag zuletzt mit der 1:4-Heimniederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach ihren vorläufigen Tiefpunkt erreichte. Die Entscheidung des Klubs wurde dem langjährigen Erst- und Zweitligatrainer Möhlmann am Sonntag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

"Diese Entscheidung ist uns brutal schwergefallen, aber die Entwicklung, mit nur 18 Punkten aus 19 Spielen, zwingt uns zum Handeln. Wir wollen nun versuchen, einen neuen Impuls zu setzen. In der jetzigen Situation müssen wir in erster Linie an den Verein denken“, kommentiert Sportdirektor Malte Metzelder die Beurlaubung des Trainers.

Neben Möhlmann wurde auch Co-Trainer Sven Kmetsch entlassen. Eine Nachfolgelösung präsentierten die Preußen indes noch nicht.