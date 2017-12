Embolos Ziel: "Verletzung aus den Köpfen kriegen"

Breel Embolo spielt seit 2016 beim FC Schalke 04

Angreifer Breel Embolo vom FC Schalke 04 will mehr als ein Jahr nach seiner Horror-Verletzung endlich in die Normalität zurückfinden.

"Es geht für mich jetzt darum, die Verletzung aus den Köpfen der Leute – und auch aus meinem – zu kriegen", sagte Embolo im Interview mit dem Portal "20min.ch". "Wenn ich auf dem Platz bin, versuche ich, wieder Spaß zu haben. Ich will das tun, was ich immer gemacht habe."

Embolo hatte sich im Oktober 2016 bei einem brutalen Foul des Augsburgers Kostas Stafylidis eine Sprunggelenkverletzung mit Wadenbeinbruch zugezogen. Bislang gehört der Stürmer noch nicht wieder zur Stammformation der Königsblauen.

Im Jahr 2017 wolle er "noch so viele Minuten sammeln und so viele positive Momente auf und neben dem Platz erleben wie möglich", kündigte der Schweizer an. "Vielleicht braucht es noch etwas Zeit. Ungeduld kann aufkommen, aber ich spüre, dass es wieder gut kommt, deshalb bin ich zuversichtlich und ganz, ganz ruhig."

Die Anteilnahme von Fans, Trainerteam, Sportchef und Mitspielern während seiner Leidenszeit sei "etwas Schönes, eine Art Wertschätzung", erklärte Embolo. "Es machen sich alle Sorgen und das hört nicht einfach so auf. Jeder nimmt Rücksicht auf mich", so der 20-Jährige.

Embolo kann der langen Verletzungspause auch etwas Positives abgewinnen. "Ich sehe mich viel, viel weiter als vor zwei Jahren. Während meiner Verletzungszeit habe ich einen riesigen Schritt nach vorn gemacht, nicht nur körperlich." Im Profi-Fußball brauche es einen "starken Kopf", auch in dieser Hinsicht hab er "enorme Fortschritte" erzielt.