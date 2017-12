Bleibt Schalkes Geis in Sevilla? "Warum nicht!"

Johannes Geis ist bis zum Sommer von Schalke zum FC Sevilla verliehen

Im Sommer wurde Johannes Geis vom FC Schalke 04 an den FC Sevilla ausgeliehen. Nach Anlaufschwierigkeiten ist der 24-Jährige mittlerweile auf dem Weg zur Stammkraft beim Spitzenklub aus der Primera División.

Zuletzt spielte der Mittelfeldakteur, der in Spanien vor allem als Innenverteidiger agiert, in der Liga drei Mal von Beginn an. Jedes Mal ging sein Team als Sieger vom Feld. Nur bei der Niederlage gegen Real Madrid kam er erst in der Schlussphase in die Partie, als das Spiel bereits verloren war.

Geis ist froh, dass es endlich richtig gut für ihn läuft. "Neues Land, neue Sprache. Sevilla ist ein großer Verein mit vielen guten Spielern. Da musst du dich übers Training empfehlen", blickte der 24-Jährige im "kicker" zurück und fügte hinzu: "Ich bin froh, dass ich meine Chance genutzt habe."

Zweifel, dass der Schritt in La Liga nicht richtig gewesen sein könnte, seien nie aufgekommen, betonte Geis. "Ich wusste: Ich muss mich hinten anstellen, zumal ich bei Schalke sehr wenig gespielt habe. Die neuen Eindrücke, Champions League - wenngleich anfangs nur auf der Tribüne - überwogen, da beschäftigst du dich nicht mit solchen Fragen." Ohnehin sei es etwas Besonderes, wenn Sevilla anruft: "Denn sie sind immer international vertreten."

Eigentlich muss der Schalker Leihspieler im Sommer wieder nach Gelsenkirchen zurück. Doch so richtig Lust scheint er darauf nicht zu haben, kann sich einen Verbleib beim Tabellenfünften vorstellen. "Wenn Sevilla zufrieden ist und mich will: warum nicht!", sagte Geis und erklärte: "Schalke war für mich als Entwicklungsschritt wichtig, ich habe dort viel gelernt, auch wenn es persönlich am Schluss nicht mehr so gut lief." Man müsse aber abwarten: "Die Saison ist noch lang."

"Es werden geile, aber schwere Spiele"

Wenn die Zeit es erlaubt, wirft Geis einen Blick auf seinen Stammverein und schaut sich die Spiele der Königsblauen an. "Die Entwicklung freut mich. Sie machen das gut, der Trainer sowieso", lobte der 24-Jährige, der in der Champions League mit dem FC Sevilla auf Manchester United trifft.

"Das gute alte Old Trafford, das ist ein Traumlos, denn in der K.-o.-Runde ist es schwer gegen jeden. Wir müssen dort ein gutes Ergebnis erzielen, daheim ist alles möglich", zeigte Geis seine Vorfreude und fügte an: "Es werden geile, aber schwere Spiele."

Schon in der Gruppenphase der Königsklasse durfte der Innenverteidiger ein echtes Highlight erleben. Der FC Sevilla erreichte gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool nach 0:3 Rückstand noch ein 3:3. "Die Aura im Stadion, die Fans, das werde ich nie vergessen", blickte Geis zurück.