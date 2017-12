Kovac verspricht: "Wollen unsere Fans verwöhnen"

Kovac kann wieder auf David Abraham zurückgreifen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Heimspiel am Samstag gegen Schalke 04 wieder auf Abwehrspieler David Abraham zurückgreifen, der an einem Bluterguss laborierte. Der Argentinier sei zwar noch nicht ganz schmerzfrei, "aber es sieht gut aus", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac.

Der Kroate freut sich auf ein Duell auf Augenhöhe: "Schalke ähnelt uns von der Spielanlage sehr. Es wird dementsprechend eine interessante Partie. Wir sind optimistisch, dass wir mithalten können."

An das DFB-Pokalspiel gegen Heidenheim am kommenden Mittwoch will Kovac deswegen noch nicht denken. "Ich will auch im DFB-Pokal weiterkommen. Um für dieses Spiel eine gute Atmosphäre zu haben, braucht es morgen aber ein gutes Ergebnis", erklärte Kovac. "Deshalb gilt der Partie gegen Schalke der volle Fokus."

Gegen die Eintracht spricht allerdings die schlechte Heimbilanz: Nur sieben Zähler holten die Adler im eigenen Stadion. Das letzte Heimspiel ging trotz ordentlicher Leistung 0:1 gegen die Bayern verloren.

"Wir möchten all unsere Fans mit guten Spielen und Ergebnissen verwöhnen", meinte Kovac. "Wir wollen deshalb morgen an das Bayern-Spiel anknüpfen und am liebsten etwas Zählbares holen."