Nächster Großklub im Rennen um Martínez

Heiß begehrt: Racing-Supertalent Lautaro Martínez

Argentiniens Offensivtalent Lautaro Martínez wird von europäischen Topklubs umworben. Der FC Valencia könnte Ligakonkurrent Atlético Madrid im Rennen um die Unterschrift des 20-Jährigen torpedieren.

Der Kassier des Racing Club aus Avellaneda, einer 350.000-Einwohner-Stadt im Süden des Großraums Buenos Aires, reibt sich schon jetzt die Hände. In nicht allzu ferner Zukunft wird der Verein seine heißeste Aktie zu Geld machen, an Interessenten für Stürmer Lautaro Martínez mangelt es längst nicht.

Borussia Dortmund hatte Interesse gezeigt, zuletzt wurde in Spanien jedoch von einer Einigung mit Atlético Madrid berichtet. Die "Colchoneros" würden den Transfer diesen Winter über die Bühne bringen und Martínez noch bis Sommer an Racing verleihen, hieß es. Als Ablöse stand eine Summe zwischen zehn und 15 Millionen Euro im Raum.

Medienberichte: Valencia mit Vorkaufsrecht

Doch nun könnte alles anders kommen und "Atleti" am Ende durch die Finger schauen. In Argentinien und Spanien wird nämlich berichtet, der FC Valencia hätte im Poker um den 20-jährigen Angreifer einen entscheidenden Vorteil in Form eines Vorkaufsrechts. Dieses sei Teil der Transfermodalitäten für Rodrigo de Paul gewesen, den Valencia im Sommer 2016 von Racing nach Spanien geholt hatte. Der argentinische Meister von 2014 dürfe Martínez demnach nicht an einen anderen Klub verkaufen, ohne vorher Valencia die Gelegenheit zu geben, das jeweilige Angebot auszugleichen.

Während in den Büros der spanischen Schwergewichte die Telefondrähte seinetwegen glühen, macht Martínez das, was er am besten kann. Nach überstandenem Mittelfußknochenbruch im Herbst ist Racings Zehner wieder voll im Saft und hat seitdem in sechs Ligaspielen vier Tore erzielt. In der Meisterschaft liegen die Blau-Weißen aus Avellaneda nach zwölf Runden als 14. dennoch nur im Tabellenmittelfeld. Die argentinische Primera División besteht aus 28 Teams.

Mehr dazu:

>> Poker um Lautaro Martínez

>> Ergebnisse und Tabelle der argentinischen Liga

David Mayr