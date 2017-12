"So einfach ist es nicht": Hecking moniert Kritik

Dieter Hecking ist mit der Hinrunde seiner Mannschaft zufrieden

17 Spiele, acht Siege, 28 Punkte, Platz sechs nach der Hinrunde: Trotz einer ordentlichen Bilanz gab die Borussia aus Mönchengladbach vielen Fans in der abgelaufenen Hinrunde der Fußball-Bundesliga Rätsel auf. Auch an Kritik mangelte es nicht. Trainer Dieter Hecking will das so jedoch nicht stehen lassen.

"28 Punkte sind eine Hausmarke, die man nicht mal eben so erreicht", stellte Hecking im Interview mit dem "FohlenEcho" klar, dass er mit der Hinrunde seiner Mannschaft durchaus zufrieden war.

"Diesem positiven Eindruck gegenüber stehen aber Spiele wie das 1:6 in Dortmund, das 1:5 zuhause gegen Leverkusen oder die Niederlage in Freiburg. Das hat dazu geführt, Borussia in der Berichterstattung als 'nicht konstant genug' oder 'Wundertüte' zu charakterisieren", wollte der Fohlen-Coach die Kritik an seiner Elf nicht teilen.

"So einfach ist es aber nicht"

Einerseits habe die Wahrnehmung der Gladbacher dazu geführt, dass man "uns von außen sehr viel zutraut, andererseits aber, dass man die Situation auch nur von außen bewertet. Man übersieht zum Beispiel, dass uns während der nahezu kompletten Hinrunde sieben, acht Stammspieler nicht zur Verfügung gestanden haben", relativierte der Trainer.

"Es wird nicht von den Siegen gegen Bayern München, in Hoffenheim oder in Berlin gesprochen, sondern von Leverkusen oder Dortmund. Man hört oft ein 'Ja, aber...' oder zum Beispiel auch ein 'Die erste Halbzeit gegen Schalke war sehr gut, die zweite aber sehr schlecht'. So einfach ist es aber nicht", stellte der 53-Jährige klar.

"Tatsache ist, dass die Mannschaft immer wieder aufgestanden ist"

In seinen Augen seien oft Kleinigkeiten ausschlaggebend gewesen, die ein Spiel beeinflusst haben. So zum Beispiel im Spiel gegen den FC Schalke: "Hätte es nicht den verspäteten Videobeweis gegeben, der gegen uns ausgelegt wurde, hätten wir gegen Schalke per Elfmeter auf 2:0 erhöhen können. Wahrscheinlich hätten wir das Spiel dann gewonnen. So aber konnte Schalke die Partie in der zweiten Halbzeit offen gestalten und hatte in der 87. Minute selbst die Chance zum Sieg. Dieser Eindruck bleibt dann hängen", so Hecking.

"Tatsache ist aber, dass die Mannschaft trotz der großen Personalprobleme nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden ist, wie zuletzt mit dem Sieg gegen Hamburg", zog der Coach insgesamt ein positives Fazit.