S04-Leihgabe kehrt mit sofortiger Wirkung zurück

Bernard Tekpetey spielt wieder im Dress der Königsblauen

Bernard Tekpetey verlässt die österreichische Bundesliga und kehrt mit sofortiger Wirkung zum FC Schalke 04 zurück. Das bestätigten die Königsblauen am Neujahrstag.

Demnach hat der 20-Jährigen den ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrag mit dem SCR Altach auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Noch im Sommer hatte der Revierklub den Kontrakt mit Tekpetey bis 2020 verlängert und den ghanaischen Nationalstürmer zugleich nach Österreich ausgeliehen. Dort sollte er soll Spielpraxis in Altach sammeln.

Zu wenig Einsätze

Doch der Plan ging nicht auf. Der Rechtsaußen blieb in vielen Spielen auf der Bank und durfte nie über die gesamte Spieldauer auf dem Rasen stehen.

"Wir sind von Bernards Qualitäten absolut überzeugt", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel damals und fügte an: "Wir freuen uns bereits jetzt auf seine Rückkehr." Nun gibt es schneller als erwartet ein Wiedersehen.

Tekpetey war im Februar 2016 von der UniStar Soccer Academy in Ghana zur U23 der Königsblauen gewechselt.

Bisher spielte er für die erste Mannschaft zweimal in der Bundesliga und einmal in der Europa League. Insgesamt 16 Mal lief Tepketey in der Regionalliga West auf. Dort konnte er vier Treffer erzielen.