Bastians akzeptiert Bochums Wechselverbot

Felix Bastians darf den VfL Bochum nicht verlassen

Felix Bastians vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat nach eigener Aussage die Transferabsage von Sportvorstand Christian Hochstätter akzeptiert. "Das Thema Wechsel ist durch", sagte der Innenverteidiger bei "Reviersport".

Auf einen möglichen Streik angesprochen, um seinen avisierten Wechsel nach China zu erzwingen, erklärte der 29-Jährige: "Das wäre für mich moralisch nicht vertretbar und entspricht nicht meinem Charakter. Ich fahre mit ins Trainingslager und gebe Vollgas."

Zuletzt hatte sich der VfL und mit einem Interessenten aus dem Reich der Mitte nach wochenlangen Verhandlungen nicht auf eine Ablöse einigen können. Die Forderung der Bochumer, um den ehemaligen Kapitän aus seinem bis 2020 laufenden Vertrag zu entlassen, soll bei rund einer Million Euro gelegen haben.

Klärendes Gespräch mit Hochstätter

Bei "Radio Bochum" hatte Bastians am 20. Dezember angekündigt, nach dem abgelehnten Angebot des VfL Bochum ein klärendes Gespräch mit Hochstätter suchen zu wollen. Nach seiner Auffassung sei der Mannschaft mehrmals mitgeteilt worden, dass jeder Spieler, der nicht den Weg von Hochstätter mitgehen wolle, sich beim Sportvorstand melden solle, um eine Vertragsauflösung auszuarbeiten.

Tags zuvor hatte Hochstätter in einem vom Verein verbreiteten Statement mitgeteilt, dass er sich "aktuell nicht vorstellen" könne, "einen Leistungsträger und Publikumsliebling, der langfristig unter Vertrag steht, ohne Not ziehen zu lassen". Bis zur Winterpause kam Bastians in 16 Ligaspielen (vier Tore) zum Einsatz.