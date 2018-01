16.483 pro Tag: Ancelotti kassiert weiter ab

Carlo Ancelotti kann das süße Leben genießen

Am 3. Dezember 2017 trennte sich der 1. FC Köln von Coach Peter Stöger, eine Woche später heuerte der Österreicher bei Borussia Dortmund an. Eine Entwicklung, die die FC-Verantwortlichen nicht unbedingt ungern zur Kenntnis genommen haben dürften. Schließlich stimmte Stöger ohne Weiteres zu, dass sein Kontrakt in der Domstadt aufgelöst wird. Andere Bundesliga-Klubs zahlen hingegen teils horrende Summen für ihre "Verflossenen".

Vor allem Ex-Bayern-Coach Ancelotti dürfte bei der Suche nach einer neuen Herausforderung keine ganz große Eile haben. Wie die "Bild" enthüllte, kassiert der Italiener bis Ende Juni 2018 satte 16.483 Euro von den Münchnern - pro Tag versteht sich.

Beim großen Konkurrenten aus Dortmund umgeht man das Problem hingegen, indem man direkt tief in die Tasche greift. Der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel soll bei seinem Abschied zum Ende der Saison 2016/2017 eine Abfindung von 2,9 Millionen Euro, Tuchels gescheiterter Nachfolger Peter Bosz (Vertrag bis Sommer 2019) sogar 3,5 Millionen Euro eingestrichen haben.

"Das ist nichts, was man sich wünscht"

Anders gestaltet sich die Situation wiederum bei Werder Bremen, das mit Viktor Skripnik (Vertrag bis 2018) und Alexander Nouri (Vertrag bis 2019) gleich zwei von ihren Pflichten entbundene Übungsleiter in Lohn und Brot stehen hat. Für SVW-Manager Frank Baumann kein Problem: "Es gehören immer zwei Seiten dazu. Wenn es für beide Seiten gute Gründe gibt, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, dann werden wir das machen. Wenn eine Partei sagt: 'Nö, das passt so', wird es weiterlaufen", kommentiert der 42-Jährige gegenüber "Bild" gelassen. Und weiter: "Das ist nichts, was man sich wünscht, aber es gehört zum Geschäft. Es ist nicht schön aus verschiedenen Gründen, aber das macht uns jetzt auch nicht arm."

Zumindest für Nouri dürfte die Sache bei einem Verdienst von 1371 Euro pro Tag so passen. Skripnik schneidet mit 1236 Euro pro Tag etwas schlechter ab, wird die freien Tage aber dennoch genießen können. Insgesamt kostet das Duo die Hanseaten somit noch etwa 1,5 Millionen Euro.

Der VfL verpulvert 11.000 Euro pro Tag

Noch ärger erwischt es den VfL Wolfsburg. Laut "Bild" zahlen die Wölfe Ex-Manager Klaus Allofs bis 2019 rund drei Millionen Euro pro Jahr (8226 Euro pro Tag), der einstige Trainer Andries Jonker räumt bis Saisonende noch eine halbe Million ab (2747 Euro pro Tag).

Auch beim FC Schalke und bei Hannover 96 existieren noch Karteileichen: Der ehemalige S04-Coach Markus Weinzierl heimst dem Bericht zufolge noch 4,5 Millionen Euro bis zum Ende seines Kontrakts im Sommer 2019 ein, bei der 96ern erhält Daniel Stendel bis zum Sommer immerhin noch 1648 Euro pro Tag.