Barca statt BVB! Abwehrkante wohl nach Spanien

Yerry Mina soll auch beim BVB ein Kandidat gewesen sein

Der Verkauf des kolumbianischen Innenverteidigers Yerry Mina vom brasilianischen Fußball-Erstligisten SE Palmeiras in die Primera División ist wohl endgültig fix. Damit hat sich auch ein Wechsel in die Bundesliga zerschlagen.

Das vermeldeten zumindest mehrere kolumbianische Medien am Sonntag übereinstimmend. 1,95-Meter-Kante Yerry Mina soll es endgültig zum FC Barcelona ziehen, nachdem zuvor auch immer wieder der Bundesligist Borussia Dortmund mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht wurde.

Nach Informationen der "Bild" wäre der BVB sogar bereit gewesen, für Mina tief in die Tasche zu greifen und bis zu 27 Millionen Euro für den Transfer auszugeben. Den Abwehrrecken zieht es nun aber wohl endgültig nach Barcelona, wo er ohnehin schon einen Vorvertrag unterzeichnet haben soll.

Die Katalanen können sich die Dienste des Verteidigers demnach schon für zwölf Millionen Euro sichern. Vor dem Hintergrund des in Kürze perfekten 160-Millionen-Euro-Deals mit Coutinho vom FC Liverpool ein kostengünstiges Geschäft. Bislang läuft der Vertrag Minas bei SE Palmeiras noch bis 2020.

Laut der kolumbianischen Medienberichte soll Mina bereits zu Beginn der kommenden Woche nach Spanien reisen, um dann die letzten Transfermodalitäten zu regeln. Bei der Blaugrana könnte er schon in Kürze in die Fußstapfen des alternden Javier Mascherano treten, der zur kommenden Saison in die chinesische Superleague wechseln wird.