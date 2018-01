160-Mio-Einkauf Coutinho in Barcelona angekommen

Philippe Coutinho am Sonntag bei seiner Ankunft in Barcelona

Sein Traum geht endlich in Erfüllung! Der brasilianische Superstar Coutinho wird zur Rückrunde zum spanischen Spitzenverein FC Barcelona wechseln und bei den Katalanen einen Fünfeinhalbjahresvertrag unterzeichnen.

Am Sonntagabend ist der bisherige Mittelfeldstar des FC Liverpool in der spanischen Metropole gelandet und hat sich bereits erstmals auf dem Vereinsgelände des Tabellenführers der Primera División gezeigt. Dort posierte er für die spanische Presse in seinem neuen Trainingsanzug und gab erste Interviews.

"Ich bin sehr glücklich. Ich habe immer gesagt, dass es ein Traum von mir war, bei Barcelona zu spielen. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich diesen Traum jetzt leben kann. Ich will hier erfolgreich Fußball spielen, die Fans glücklich machen und Titel gewinnen. Und das mit einem Lächeln im Gesicht", so der 26-Jährige bei seiner Ankunft in Barcelona gegenüber dem klubeigenen TV-Sender.

Coutinho at Camp Nou https://t.co/mS3XwRPpjs — FC Barcelona (@FCBarcelona) 7. Januar 2018

Offizielle Präsentation am Montag

Die offizielle und große Präsentation des zweitteuersten Fußballer-Transfers der Geschichte wird am Montag über die Bühne gehen. Um 12:30 Uhr soll zunächst das Arbeitspapier zwischen dem amtierenden spanischen Pokalsieger und dem Offensivspieler unterzeichnet werden. Anschließend steht unter anderem ein großes Fotoshooting im Camp Nou auf dem Plan, bevor sich Coutinho am Nachmittag den Fragen der Journalisten stellen wird.

Am Samstag hatte der FC Barcelona verkündet, sich mit dem Brasilianer schon für die Rückrunde verstärken zu wollen. Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlt Barca für Coutinho 160 Millionen Euro Ablöse. Nur der Transfer von Landsmann Neymar zu Paris Saint-Germain im letzten Sommer übertrifft diesen Mega-Deal noch einmal.