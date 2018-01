Sammer: Heynckes-Verlängerung wäre "optimal"

Heynckes und Sammer arbeiteten in der Saison 12/13 zusammen bei Bayern München

Am Freitag startet der FC Bayern München in die Rückrunde. Matthias Sammer, ehemaliger Sportvorstand des Rekordmeisters, spricht über den anstehenden Gegner Bayer Leverkusen und die Gründe, warum Jupp Heynckes doch als Bayern-Trainer erhalten bleiben könnte.

Die Werkself war vor der Winterpause das formstärkste Team der Liga. Die Leverkusener verloren zuletzt keines ihrer letzten 14 Spiele und empfangen den Rekordmeister am Freitag voller Selbstbewusstsein. Sammer zollt der Leistung von Heiko Herrlichs Mannschaft dementsprechend Respekt. "Das ist eine außergewöhnlich gute Serie, man muss ihnen ein großes Kompliment machen", sagte der 50-Jährige im Interview mit "Eurosport".

"Die tabellarische Situation mit ihren 28 Punkten und das Weiterkommen im Pokal hat Leverkusen stabilisiert", führte er weiter aus. Der Wekself traue Sammer den Sprung zurück in die Champions League zu. "Oben ist alles sehr eng. Für ganz nach oben ist es aber ein bisschen zu weit", schmunzelte er.

Dort thront mal wieder der FC Bayern. Der Rekordmeister erholte sich unter Jupp Heynckes schnell von der anfänglichen Ergebniskrise und nahm elf Punkte Vorsprung mit in die Winterpause.

Sammer wünscht sich Heynckes-Verbleib

Der ehemalige Sportvorstand sieht den Grund in Münchens Trendwende vor allem in Trainer Heynckes. "Es war eine mutige, aber die zu 100 Prozent richtige Entscheidung", so Sammer. "Er bringt die wichtigen Basiselemente wie Disziplin, Teamspirit, Fleiß und Mentalität mit."

Für Sammer stehe es außer Frage, dass eine fortdauernde Zusammenarbeit mit Heynckes "eine optimale Situation für den FC Bayern" wäre.

Auch Präsident Uli Hoeneß nutzte zuletzt jede Gelegenheit, um den 72-Jährigen von einer weiteren Amtszeit als Trainer zu überzeugen. Ursprünglich hatte Heynckes nur einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Wie Hoeneß ist auch Sammer zuversichtlich, dass bei den Verhandlungen noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. "Mein Gefühl ist, dass Uli den Jupp exzellent kennt. Wenn er weiter so kämpft, ist natürlich die Hoffnung da, dass die Entscheidung noch nicht absolut ist. Außerdem würde Hoeneß nichts Aussichtsloses befeuern."