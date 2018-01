Werder-Coach erwartet "geballte Ladung Weltklasse"

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat großen Respekt vorm FC Bayern

Mit Ausnahme von Stürmer Fin Bartels (Achillessehnenriss) kann Fußball-Bundesligist Werder Bremen in Bestbesetzung zum Gastspiel am Sonntag (15:30 Uhr) beim deutschen Rekordmeister Bayern München antreten.

"Ich spüre bei meinen Spielern das Vertrauen in die eigene Stärke. Aber klar ist: Wir treffen auf eine geballte Ladung Weltklasse", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag.

Für das Duell mit den Münchnern gebe es zwei grundsätzliche Varianten, so Kohfeldt. "Entweder man spielt stark konter-orientiert, oder man versucht, gewisse Phasen zu bekommen, in denen man den Ball hat."

💬 #Kohfeldt über die Serie beim @FCBayern:



"Ich spüre das Vertrauen in die eigene Stärke. Diesen Mut hat man die letzten Wochen gesehen. Aber wir treffen auf eine geballte Ladung Weltklasse."



WerderPK #fcbsvw — SV Werder Bremen (@werderbremen) 19. Januar 2018

Großes Lob zollte der Werder-Coach seinem Gegenüber Jupp Heynckes: "Der Respekt ist riesengroß. Was er als Spieler, aber auch als Trainer geleistet hat, ist kaum in Worte zu fassen. Er hat alles gewonnen."

💬 #Kohfeldt über Heynckes:



"Der Respekt ist riesen groß. Was er als Spieler, aber auch als Trainer geleistet hat, ist kaum in Worte zu fassen. Er hat alles gewonnen. Ich freue mich, ihn kennenzulernen."



WerderPK #fcbsvw — SV Werder Bremen (@werderbremen) 19. Januar 2018

Die Hanseaten haben im einstigen Nord-Süd-Gipfel in den letzten 14 Partien gegen den Tabellenführer 14 Niederlagen kassiert. Der letzte Bremer Sieg in der Allianz-Arena ist fast zehn Jahre her.