Vertrag von Sandhausens Knipping automatisch verlängert

Tim Knippings Vertrag verlängert sich um ein Jahr

Abwehrspieler Tim Knipping bleibt dem Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen mindestens eine weitere Saison erhalten.

Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat sich der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des 25-Jährigen automatisch um ein Jahr verlängert. Knipping stand in der aktuellen Saison als einziger Feldspieler der Sandhäuser in jedem Pflichtspiel auf dem Platz.