Augsburg in Leipzig ohne Newcomer Richter

Marco Richter fehlt dem FCA gegen Leipzig

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss am Freitag im Gastspiel bei RB Leipzig auf Newcomer Marco Richter verzichten. Der 20-Jährige hat im Training eine Innenbandverletzung am rechten Sprunggelenk erlitten. "Wir haben noch eine Nachuntersuchung, erst dann kann man sagen, wie lange er ausfällt", berichtete FCA-Trainer Manuel Baum am Mittwoch.

Richter hatte am Sonntag beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt in seinem zweiten Bundesligaspiel sein erstes Profitor überhaupt erzielt. Der Offensivspieler war danach mit Lob überhäuft worden. Dem FCA fehlen außerdem die längerfristig verletzten Alfred Finnbogason (Wade) und Jeffrey Gouweleeuw (Innenband im Knie) sowie der aussortierte Daniel Opare. Rani Khedira ist nach einer Gelbsperre wieder einsatzberechtigt.

Im Hinspiel zwischen Augsburg und Leipzig (1:0) hatte es heftige Scharmützel gegeben, nachdem FCA-Routinier Daniel Baier mit einer obszönen Geste RB-Coach Ralph Hasenhüttl provozierte. "Es geht in jedem Spiel heiß her, es fallen immer mal ein paar Worte", sagte Baum, der an keine Auswirkungen für das anstehende Duell glaubt. Trotz des Sprungs auf Tabellenplatz sieben schielt Baum weiterhin nicht in Richtung Europacup: "Wir orientieren uns nicht gerne tabellarisch."