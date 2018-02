Batshuayi: BVB "einer meiner Lieblingsvereine"

Michy Batshuayi kam vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund

Sein fulminantes Debüt für Borussia Dortmund krönte Michy Batshuayi mit einem Doppelpack gegen den 1.FC Köln. Der Angreifer spricht über seine ersten Tage bei seinem neuen Verein und seinen großen Traum für die Saison.

"Es läuft alles sehr gut. Ich bin vom Trainer und dem Vorstand sehr freundlich empfangen worden. Auch die Spieler sind alle sehr nett. Ich bin glücklich, Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen", erklärte der 24-Jährige im Interview mit "BVB total!".

Die Entscheidung nach Dortmund zu wechseln fiel dem Stürmer nicht schwer, denn "es war schon immer einer meiner Lieblingsvereine, seitdem ich klein war".

Dass der Belgier keinerlei Anlaufschwierigkeiten beim Revierklub hatte, zeigte sein erstes Bundesliga-Spiel am vergangegen Freitag in Köln. Batshuayi schoss den BVB zwei Mal in Führung, in der Schlussphase bereitete er den Siegtreffer vor.

Batshuayi schon unter Klopps Beobachtung

"Ich bin sehr happy über das erste Spiel, das wir gewinnen mussten. Wir mussten einfach die drei Punkte aus Köln entführen", erklärte der Mittelstürmer. Die Automatismen fehlten zwar noch, doch Batshuayi zeigte sich zuversichtlich, dass sich das im Laufe der Rückrunde noch ändern werde.

Zudem erklärte der Belgier, dass er in Dortmund kein Unbekannter war. Schon 2014, als er noch bei Standard Lüttich unter Vertrag stand, sei er vom damaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp genau beobachtet worden. Letztlich wechselte der bullige Angreifer aber über Olympique Marseille zum FC Chelsea.

Die Blues liehen Batshuayi bis zum Saisonende an die Schwarz-Gelben aus. Dort hofft der Angreifer auf mehr Spielpraxis, um sich seinem großen Traum zu erfüllen: "Wenn hier in Dortmund alles gut läuft, habe ich sehr gute Chancen, zur WM zu fahren."