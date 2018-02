Barca-Trainer kritisiert Dembélé: "Agierte unglücklich"

Ousmane Dembélé fehlt beim Barca-Training

Der französische Fußball-Nationalspieler Ousmane Dembélé hat beim FC Barcelona weiter mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auch sein Trainer ist nicht zufrieden mit dem früheren BVB-Star.

Wie der Verein bekannt gab, klagte der 20 Jahre alte Ex-Dortmunder am Montag über Bauchschmerzen und konnte nicht am Training der Katalanen teilnehmen. Zudem musste der Franzose nach seinem Comeback Kritik einstecken.

Erst am Sonntag hatte der schnelle Flügelspieler beim torlosen Remis gegen den FC Getafe nach rund einmonatiger Verletzungspause aufgrund eines Muskelfaserrisses seine Rückkkehr auf den Rasen gefeiert, als er in der 63. Spielminute eingewechselt wurde.

Nach der Partie nahm Trainer Ernesto Valverde seinen Schützling ins Visier. "Er sollte seine Stärken einsetzen, die er ausspielen kann, wenn er mit Tempo auf seinen Gegenspieler zuläuft. Er agierte dabei heute unglücklich, aber immerhin hat er es versucht", stellte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz nüchtern fest.

"Hat es nicht so gut gemacht"

"Dembélé kam in einem Moment rein, als wir dachten, er könnte uns mit seiner Stärke in Eins-gegen-eins-Situationen helfen", so Valverde weiter: "Aber er hat es nicht so gut gemacht, wie er es selbst gegen einen starken Gegner gerne gemacht hätte."

Im September hatte sich Dembélé nach lediglich drei Spielen für seinen neuen Klub einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen. Aufgrund der hartnäckigen Verletzungsprobleme seit seinem Wechsel für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Euro Bonuszahlungen im vergangenen Sommer hat Dembélé erst acht Pflichtspiele für Barcelona absolviert.

Bis zum nächsten Spiel am Samstag in La Liga bei SD Eibar (16:15 Uhr) hat der Flügelflitzer noch etwas Zeit, sich wieder zu erholen.