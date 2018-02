Wechselt Neymar 2019 zu Real Madrid?

Steht Neymar vor dem Wechsel zu Real Madrid?

Die Gerüchte rund um einen Wechsel des brasilianischen Superstars Neymar von Paris Saint-Germain zu Real Madrid halten sich hartnäckig. Eine spanische Sportzeitung heizt die Spekulationen nun weiter an.

Wie "Mundo Deportivo" berichtet, ist der Wechsel des 26-Jährigen bereits beschlossene Sache. 2019 soll sich Neymar den Königlichen anschließen und die Nachfolge von Cristiano Ronaldo antreten.

Das Blatt nennt zwei Gründe, warum es Neymar zurück nach Spanien zieht. Zum einen sei der 26-Jährige mit der sportlichen Herausforderung in der französischen Ligue 1 unzufrieden, zum anderen komme ihm der Lebensstil in Spanien eher entgegen als in Frankreich.

Der Wechsel entspricht außerdem exakt dem Karriereplan von Neymar, so das spanische Blatt weiter. In diesem sei genau festgelegt, wie er sowohl sportlich, als auch als Werbefigur zur Nummer eins der Welt aufsteigen kann. Paris ist demnach nur eine Zwischenstation, um sich aus dem Schatten von Lionel Messi zu lösen.

PSG-Boss mit klarer Ansage

Am Mittwoch kursierten Gerüchte, Real ließe seinen Wunschspieler ausspionieren. Die Königlichen sollen den Brasilianer in Paris auf Schritt und Tritt überwachen - und nicht zufrieden sein mit dem, was sie sehen.

Neymars ausschweifendes Nachtleben sei dem spanischen Rekordmeister ein Dorn im Auge, berichtete die "Sport Bild". Dem Bericht zufolge gefährden Neymars Eskapaden sogar einen möglichen Wechsel nach Madrid.

Paris-Boss Nasser Al-Khelaifi nahm nach der 3:1-Niederlage gegen Real in der Champions League zu den Gerüchten Stellung. "Neymar bleibt zu 100 Prozent bei PSG", stellte Al-Khelaifi klar. Auch der umworbene Neymar äußerte sich zu den Gerüchten: "Ich habe bei PSG Vertrag, konzentriere mich nur darauf, und bin glücklich in Paris."