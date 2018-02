Robbens Ziele: "Ein, zwei Jahre auf höchstem Niveau"

Arjen Robben erzielte in dieser Saison schon fünf Pflichtspieltore

Der Vertrag von Bayern Münchens Star Arjen Robben läuft im Sommer aus. Über einen möglichen Wechsel oder seinen Verbleib beim deutschen Rekordmeister gibt es immer wieder Spekulationen.

Im Interview mit dem "Sportbuzzer" spricht der Niederländer nun über seine Pläne für die Zukunft. "Im Moment fühle ich mich noch sehr fit, sehr gut und glaube, dass ich noch ein, zwei Jahre auf dem höchsten Niveau spielen kann – das ist auch mein Ziel", erklärte der 34-Jährige zuversichtlich.

Alleine könne er die Entscheidung aber nicht treffen. "Der Verein wird einen Plan haben. Und dann müssen ich und der Klub entscheiden, ob und wie es weitergeht", so Robben. Die Entscheidung, ob er weiter für den FC Bayern spiele, sei allerdings auch abhängig von Jupp Heynckes. Schließlich sei er der Trainer, mit dem man täglich arbeite.

Nicht nur über die nächsten beiden Jahre als Profifußballer, sondern auch über die Zeit nach seiner aktiven Karriere muss sich der Rechtsaußen Gedanken machen. "Das ist genau das Thema gerade bei mir zu Hause, am Küchentisch", gab Robben zu.

Trainer? "Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe"

"Es ist jetzt eine Phase, in der ich Entscheidungen treffen muss. Das Ende kommt näher und damit auch viele Gedanken – das ist nicht einfach, aber auch spannend. Es ist vieles offen. Manche Dinge habe ich in meinem Kopf schon abgehakt, aber die bleiben bei mir", führte der Linksfuß weiter aus.

Eher unwahrscheinlich ist das Szenario, dass Robben als Trainer an die Seitenlinie zurückkehrt. "Ab und zu trainiere ich die Mannschaft von meinem Sohn, das macht mir sehr viel Spaß. Aber jetzt zu sagen, dass ich eines Tages mal Cheftrainer auf höchstem Niveau werden möchte, fällt mir schwer. Ich sehe jeden Tag, was für ein Stress das ist, was für ein Druck. Ich weiß wirklich nicht, ob ich darauf Lust habe", sagte der ehemalige Oranje-Star.

Sportlich wolle sich Robben jetzt dennoch erst auf die restliche Saison konzentrieren. In der Bundesliga thront der Rekordmeister mit schon 18 Punkten Vorsprung an der Spitze. Die Meisterschaft ist aller Voraussicht nach entschieden. Das stört den Flügelflitzer allerdings nicht: "Mir ist es viel zu einfach zu sagen: Bayern gewinnt eh immer, wird sowieso Meister, die Liga ist zu einfach. Wenn du in der Bundesliga nicht jedes Spiel voll da bist, verlierst du – auch als FC Bayern."

Keine Gedanken an mögliches Triple

In den anderen Wettbewerben sieht es ähnlich vielversprechend aus. Im DFB-Pokal stehen die Münchner im Halbfinale, in der Champions League wartet Besiktas Istanbul am Dienstag im Achtelfinale.

Das Triple scheint in dieser Saison wieder ein realistisches Ziel zu sein. Doch Robben bremst die Euphorie: "Mir ist es viel zu früh, sich damit zu beschäftigen." Das liegt unter anderem an der starken Konkurrenz beispielsweise aus Paris oder Manchester.

Die vom ehemaligen Bayner-Coach Pep Guardiola trainierten "Citizens" sind aktuell das Überflieger-Team. "Viele sagen, dass Man City derzeit die beste Mannschaft in Europa ist. Das mag momentan so sein, aber es zählt halt nicht, wenn du es im Februar bist, sondern das bist du dann, wenn du am Ende den Pott in den Händen hältst", sagte Robben.