Musterschüler Tedesco hält S04 auf Europa-Kurs

Domenico Tedesco gibt an der Schalker Seitenlinie den Takt vor

Schalke 04 ist unter Domenico Tedesco auf Europacup-Kurs und steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Für den Erfolg verfolgt der Trainer eine klare Linie und schreckt vor unangenehmen Entscheidungen nicht zurück.

Als sich die Spieler von Schalke 04 nach dem 2:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim vor der Nordkurve von den Fans feiern ließen, blieb Trainer Domenico Tedesco einige Meter zurück und überließ den Moment seiner Mannschaft. "Auch ich habe die Mannschaft gefeiert, weil sie sehr diszipliniert war. Aber ich muss mich da nicht in den Vordergrund drängen", sagte der 32-Jährige bei "Sky".

Tedesco zieht die Strippen lieber im Hintergrund, das allerdings äußerst konsequent. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim war Nabil Bentaleb von seinem Coach aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen worden. Schon im Sommer hatte Tedesco klare Kante gezeigt, als es um Benedikt Höwedes ging. Der Kapitän wechselte schließlich zu Juventus Turin.

"Wir sind in Sachen Bentaleb nicht nachtragend. Das ist spätestens morgen wieder vergessen", äußerte Tedesco. Der Coach kann knallhart sein, aber auch verzeihen - wie im Fall des Schweizers Breel Embolo. Der war von seinem Trainer lange Zeit auf die Bank gesetzt worden, gegen Hoffenheim blühte er auf und zeigte eines seiner besten Spiele im königsblauen Dress.

"Wir brauchen jeden Spieler"

Dank der Hilfe des Trainers. Denn Tedesco sucht die Gespräche nicht nur mit den Stammspielern, auch die Reservisten stehen in engen Kontakt mit ihm. "Wir brauchen jeden Spieler. Wenn nicht heute, dann morgen", sinnierte der Coach. Sein Plan geht auf.

Trotz erheblicher Personalsorgen hatten die Schalker gegen Hoffenheim eine starke Leistung geboten. Allen voran die erste Halbzeit war spielerisch und kämpferisch sehr gut. Dabei sitzen viele Spieler, die Samstag von Beginn an auf dem Platz standen, normalerweise nur auf der Bank. Dank Tedesco glänzt das Kollektiv.

Sorgenkind Bentaleb

Dafür erhält der Jahrgangsbeste des DFB-Fußballlehrer-Lehrgangs 2016 volle Rückendeckung von Sportvorstand Christian Heidel. Auch in Sachen Bentaleb. "Guck dir mal die Bank von Bayern München an, da warst du ja ein Sonderangebot", hatte Heidel laut eigener Aussage zu dem 19-Millionen-Euro-Mann gesagt. Die Lockerheit ist zurück in Gelsenkirchen.

Und auch die Vertrauensbasis stimmt. "Wir brauchen ihn, wir wollen ihn, wir werden ihn hinbekommen", betonte Heidel mit Blick auf Bentaleb. Die Aussage zeigt, wie sehr man beim S04 auf die zwischenmenschliche Stärke Tedescos setzt. Mit dem Einzug ins Pokal-Halbfinale und dem Sieg gegen Hoffenheim befindet sich Königsblau wieder im Soll. Unter Musterschüler Tedesco ist Schalke nun auch wieder europacup-reif.