Calli-Lob für Labbadia: "Dreimal chemisch gereinigt"

Bruno Labbadia tritt in Wolfsburg die Nachfolge von Martin Schmidt an

Für Ex-Manager Rainer Calmund hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg mit Bruno Labbadia einen neuen Chef-Trainer, der seine Qualitäten schon vielfach unter Beweis gestellt hat.

"Es gibt einen Omnibus von möglichen Trainern, aber Bruno Labbadia ist einer der erfahrensten mit über 200 Bundesligaspielen", sagte Calmund gegenüber "Sky Sport News HD": "Beim HSV zwei Mal, bei Bayern München, beim VfB Stuttgart. Auch im DFB-Pokalfinale, im Europa-League-Halbfinale und er hat die Relegation mit dem HSV überstanden. Also er ist schon dreimal chemisch gereinigt, mit heißgekochtem Wasser abgeduscht. Er kennt also die Bundesliga, ist ein erfahrener Mann, gerade in so einer Situation."

Der 52-jährige Labbadia tritt die Nachfolge des am Montag überraschend zurückgetretenen Schweizers Martin Schmidt an.