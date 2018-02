Di Santo rechtfertigt Torquote: "Habe andere Aufgaben"

Zuletzt hinter den Spitzen im Einsatz: Franco Di Santo

Stürmer Franco Di Santo von Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich vor dem Duell mit Bayer Leverkusen am Samstag zu seiner neuen Rolle im Team der Königsblauen geäußert.

"Zusammen mit Guido Burgstaller und Breel Embolo in der Offensive habe ich in den vergangenen beiden Partien die Zehner-Position eingenommen", erklärte Di Santo am Mittwoch. "Ich habe dort andere Aufgaben, fühle mich aber wohl und weiß, was der Trainer von mir verlangt."

Zuletzt stand der Argentinier oftmals wegen seiner schwachen Torausbeute in der Kritik. In der laufenden Saison hat der 28-Jährige in 20 Einsätzen lediglich drei Tore erzielt.

🗣️ @fdisanto9: Zusammen mit Burgi und Breel in der Offensive habe ich in den vergangenen beiden Partien die 10er-Position eingenommen. Ich habe dort andere Aufgaben, fühle mich aber wohl und weiß, was der Trainer von mir verlangt. #S04 pic.twitter.com/PxGrqGaDg0 — FC Schalke 04 (@s04) 21. Februar 2018

"Man kann nicht pauschal sagen, dass ein Spiel für mich nur dann erfolgreich ist, wenn ich treffe", rechtfertigte Di Santo seinen Status als Stammspieler unter Trainer Domenico Tedesco: "Ich freue mich, wenn die Leute sehen, dass ich auch viele andere Aufgaben auf dem Platz erledige."

Am Samstag geht es für die Knappen im Top-Spiel gegen die Werkself um den Sprung zurück auf die Champions-League-Ränge. "Wir sind voll fokussiert und wissen, dass wir aktuell ganz gut drauf sind", meinte Di Santo, der nicht auf die Konkurrenz schauen will: "Entscheidend wird unsere Leistung in Leverkusen sein, da schauen wir nicht auf die anderen Teams."