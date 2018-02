Torjäger Petersen verlängert beim SC Freiburg

Geht weiter im SC-Dress auf Torejagd: Nils Petersen

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Torjäger Nils Petersen vorzeitig verlängert. Über die Dauer machte der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend keine Angaben. Petersens bisheriger Kontrakt soll bis 2019 datiert gewesen sein.

Der 29-Jährige hat in der laufenden Saison elf Treffer erzielt und ist damit bester deutscher Torschütze im Oberhaus. Er hat großen Anteil daran, dass sich der Sport-Club als Tabellenzwölfter etwas von der Abstiegszone abgesetzt hat.

"Ich habe eine emotionale Verbindung zum Verein und das Umfeld hier tut mir ausgesprochen gut", wurde Petersen in einer Pressemitteilung zitiert. Der Stürmer war in der Winterpause 2015 von Werder Bremen ausgeliehen worden. Nach dem Abstieg in die 2. Liga verpflichteten ihn die Breisgauer fest.

In 106 Pflichtspielen für den SC gelangen dem Goalgetter 60 Tore. "Nils genießt auf und neben dem Platz einen ganz hohen Stellenwert und ist eine Säule unserer Mannschaft", lobte Sportvorstand Jochen Saier den stellvertretenden Kapitän. Die Vertragsverlängerung sei ein "Signal für den Bundesligastandort Freiburg".