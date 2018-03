Lyon verpasst Toptalent Geubbels Mega-Preisschild

Willem Geubbels gilt als Megatalent

Willem Geubbels vom französischen Erstligisten Olympique Lvon gilt derzeit als eines der größten Talente im europäischen Fußball. Der Kampf um die Dienste des 16-jährigen Supertalents ist längst entbrannt.

Nachdem nahezu sämtliche europäische Topklubs, darunter auch die Bundesligisten FC Bayern München und RB Leipzig, mit dem Flügelspieler in Verbindung gebracht wurden, verpasste Lyons Klubboss Jean-Michael Aulas seinem Juwel nun ein Preisschild.

Im Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" meinte der Vereinspräsident, dass für einen Kauf Geubbels mindestens 70 Millionen Euro fällig würden. Der Teenager debütierte bereits im September des letzten Jahres für den einstigen Serienmeister in der Ligue 1 und hat bisher vier Pflichtsspiele für die Profimannschaft der Lyoner bestritten.

Vertraglich ist er noch bis zum Sommer 2019 an den Klub gebunden. Ein neues Arbeitspapier wollte der französische U-Nationalspieler bisher nicht unterschreiben. Gut möglich also, dass sich bis zum Sommer die lukrativen Angebote der nationalen und europäischen Konkurrenz häufen werden.

Transfer-Ringen mit AS Monaco geht in die dritte Runde

Zuletzt hatte vor allem der amtierende Ligue-1-Champion und derzeitige Tabellenzweite AS Monaco offensiv sein Interesse an Geubbels bekundet. In einem offizellen Statement des Klubs hatte es in der letzten Woche geheißen, dass sich der Topklub um die Dienste des Youngsters bemühen werde: "Während viele junge Spieler sich entschließen, die Liga oder das Land zu verlassen, glauben wir daran, dass es wichtig wäre, einen jungen Nationalspieler trotz des Interesses aus dem Ausland in der Ligue 1 zu halten", hieß es auf der Homepage der Monegassen.

Zuvor hatte die AS Monaco schon die Jung-Profis Rachid Ghezzal und Jordy Gaspar aus Lyon weggelockt und war darüber mit dem Ligakonkurrenten in Streit geraten.

Das Top-Talent gilt als extrem antrittsschnell und für seine jungen Jahre bereits als ungewöhnlich pass- und ballsicher. Zuletzt stand Geubbels unter anderem auch für die französische U17-Auswahl auf dem Rasen, für die er die WM in Indien und die EM in Kroatien bestritt.