Schalkes Burgstaller nimmt Kritiker gelassen

Guido Burgstaller muss sich hin und wieder gegenüber Kritikern verteidigen

Guido Burgstaller ist mit acht Treffern der erfolgreichste Schalker Torschütze in der laufenden Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Kritik muss er sich trotzdem manchmal anhören.

"Das ist in unserem Bereich so. Man muss sich immer wieder mal erklären", sagte Guido Burgstaller in einem Interview mit "Eurosport" über den mitunter schweren Stand als Profi-Fußballer. "Manchmal bist du der Held, manchmal der Idiot", erklärte der 28-jährige Angreifer.

Burgstaller, dem auf Schalke bisher 22 Tore in 52 Spielen gelangen, beeindruckte mit seiner Trefferquote auch schon vor seiner Zeit bei den Knappen. Für Nürnberg netzte er in 63 Partien 33 Mal und bei Rapid Wien brauchte er für 11 Torerfolge 30 Spiele.

Dennoch zeigte sich der Österreicher angesichts der guten Statistiken bescheiden: "Keine Ahnung. Das müssen die Kritiker entscheiden. Ich schaue nicht auf die Kritiker", so Burgstaller.

Stattdessen sei für Burgstaller entscheidend, dass er auf dem Platz seine Leistung bringt. "Das ist das Wichtigste, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Wenn ich dann ab und zu mal treffen kann, ist das für mich persönlich natürlich auch ein schönes Gefühl."