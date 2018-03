Begnadigung: Dembélé vor Frankreich-Comeback

Ousmane Dembélé (2. v. l.) steht wohl vor seinem Frankreich-Comeback

Dribbelkünstler Osumane Dembélé steht nach langer Zeit offenbar vor einer Begnadigung in der französischen Nationalmannschaft.

Trainer Didier Deschamps will den Offensivmann angeblich für die anstehenden Freundschaftsspiele gegen Kolumbien und gegen Russland Ende März nominieren, berichtet "Mundo Deportivo". Demnach profitiere Dembélé von seiner guten Form beim FC Barcelona und von der Verletzung von Kingsley Coman beim FC Bayern München.

Nach knapp neun Monaten könnte Dembélé am 23. März sein insgesamt achtes Länderspiel für die französischen Herren bestreiten. Deschamps hatte im vergangenen Sommer auf den ehemaligen Dortmunder wegen dessen Streik beim BVB verzichtet.

Dembélé in Barcelona in guter Form

"Ousmane hat sich selbst in eine schwierige Situation manövriert, weil er die letzten zwei Wochen nicht trainiert hat", sagte der Trainer damals. "Deshalb ist er in Schwierigkeiten, weil weder ich noch sein Klub ihn berufen. Es ist seine Sache, und die seiner Berater, was am besten für ihn ist."

In Barcelona angekommen zog sich Dembélé nach kurzer Zeit einen Oberschenkelmuskelriss zu und fiel lange aus. Mittlerweile kommt der 20 Jahre alte Flügelspieler in Barcelona häufiger zum Einsatz und empfahl sich mit zuletzt zwei Torvorlagen in den letzten drei Einsätzen für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft.