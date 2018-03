Rechenspiele: So wird Bayern am Wochenende Meister

Die Meisterschale wandert auch in diesem Jahr nach München

Bayern München kann schon am Sonntag im Auswärtsspiel bei RB Leipzig die 28. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Erst einmal in der Historie der Bundesliga (2013/2014) fiel die Entscheidung schon am 27. Spieltag. Allerdings sind die Bayern auch bei einem eigenen Sieg auf Schützenhilfe angewiesen.

Bayern München wird bei einem Sieg...

... Meister, wenn weder Schalke 04 (in Wolfsburg) noch Borussia Dortmund (gegen Hannover) gewinnt

... noch nicht Meister, wenn entweder Schalke oder Dortmund gewinnt

Bayern München wird bei einem Remis...

... auf keinen Fall vorzeitig Meister, da der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger maximal 21 Punkte betragen würde, die in sieben Spielen theoretisch noch aufgeholt werden können

Die Liste der Bundesliga-Spieltage mit der jeweiligen Titel-Entscheidung:

27. Spieltag:

2013/14: Hertha BSC - BAYERN MÜNCHEN 1:3

28. Spieltag:

2012/13: Eintracht Frankfurt - BAYERN MÜNCHEN 0:1

30. Spieltag:

1972/73: BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Kaiserslautern 6:0

2002/03: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:2

2014/15: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC 1:0

31. Spieltag:

1987/88: Eintracht Frankfurt - WERDER BREMEN 0:1

1998/99: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC Berlin 1:1

2004/05: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 0:4

2007/08: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:0

2016/17: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:6

32. Spieltag:

1963/64: 1. FC KÖLN - Borussia Dortmund 5:2

1968/69: BAYERN MÜNCHEN - Kickers Offenbach 5:1

1986/87: BAYERN MÜNCHEN - Bayer Uerdingen 2:2

1988/89: BAYERN MÜNCHEN - Bayer Uerdingen 5:0

1989/90: BAYERN MÜNCHEN - FC St. Pauli 1:0

2003/04: Bayern München - WERDER BREMEN 1:3

2010/11: BORUSSIA DORTMUND - 1. FC Nürnberg 2:0

2011/12: BORUSSIA DORTMUND - Borussia Mönchengladbach 2:0

33. Spieltag:

1967/68: Bayern München - 1. FC NÜRNBERG 0:2

1969/70: BORUSSIA MöNCHENGLADBACH - Hamburger SV 4:3

1973/74: BAYERN MÜNCHEN - Kickers Offenbach 1:0

1974/75: BORUSSIA MöNCHENGLADBACH - Eintr. Braunschweig 2:0

1975/76: Kickers Offenbach - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 1:1

1978/79: Arminia Bielefeld - HAMBURGER SV 0:0

1980/81: Borussia Mönchengladbach - BAYERN MÜNCHEN 1:4

1995/96: 1860 München - BORUSSIA DORTMUND 2:2

1996/97: BAYERN MÜNCHEN - VfB Stuttgart 4:2

1997/98: 1. FC KAISERSLAUTERN - VfL Wolfsburg 4:0

2005/06: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 1:1

2015/16: FC Ingolstadt - BAYERN MÜNCHEN 1:2

34. Spieltag:

1964/65: 1. FC Nürnberg - WERDER BREMEN 2:3

1965/66: 1860 MÜNCHEN - Hamburger SV 1:1

1966/67: EINTRACHT BRAUNSCHWEIG - 1. FC Nürnberg 4:1

1970/71: Eintracht Frankfurt - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 1:4

1971/72: BAYERN MüNCHEN - Schalke 04 5:1

1976/77: Bayern München - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 2:2

1977/78: FC St. Pauli - 1. FC KÖLN 0:5

1979/80: BAYERN MÜNCHEN - Eintracht Braunschweig 2:1

1981/82: HAMBURGER SV - Karlsruher SC 3:3

1982/83: Schalke 04 - HAMBURGER SV 1:2

1983/84: VFB STUTTGART - Hamburger SV 0:1

1984/85: Eintracht Braunschweig - BAYERN MÜNCHEN 0:1

1985/86: BAYERN MÜNCHEN - Borussia Mönchengladbach 6:0

1990/91: 1. FC Köln - 1. FC KAISERSLAUTERN 2:6

1991/92: Bayer Leverkusen - VFB STUTTGART 1:2

1992/93: VfB Stuttgart - WERDER BREMEN 0:3

1993/94: BAYERN MÜNCHEN - Schalke 04 2:0

1994/95: BORUSSIA DORTMUND - Hamburger SV 2:0

1999/00: BAYERN MÜNCHEN - Werder Bremen 3:1

2000/01: Hamburger SV - BAYERN MÜNCHEN 1:1

2001/02: BORUSSIA DORTMUND - Werder Bremen 2:1

2006/07: VFB STUTTGART - Energie Cottbus 2:1

2008/09: VfL WOLFSBURG - Werder Bremen 5:1

2009/10: Hertha BSC Berlin - BAYERN MÜNCHEN 1:3