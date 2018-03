Bericht: Neymar bereut PSG-Wechsel und will zu Real

Sind Neymar und Cristiano Ronaldo bald Vereinskollegen?

Bleibt er bei Paris Saint-Germain? Geht er zu Real Madrid? Die Fragen rund um Brasiliens Superstar Neymar nehmen kein Ende. Nun behauptet ein spanischer Medienbericht, der Stürmer bereue seinen Wechsel von Barcelona nach Paris.

Neymar gebe zu, dass sein Transfer zu PSG im vergangenen Sommer ein Fehler gewesen sei, berichtet die spanische "Marca". Der Brasilianer sei müde davon, in einer schwachen Liga wie der französischen Ligue 1 zu spielen.

Zudem fühle sich der 26-Jährige im Star-Ensemble der Pariser gar nicht wohl. Insbesondere mit der argentinischen Clique um Angel di María, Javier Pastore und Giovani Lo Celso verstehe er sich nicht. Hinzu kommen Streitereien mit seinem Sturm-Kollegen Edinson Cavani um Tore und Elfmeter. Aus diesen Gründen wolle Neymar Paris so schnell wie möglich verlassen, heißt es.

Neymars Ziel: Real Madrid. Dort sehe er die beste Chance, zum Weltfußballer zu reifen. Auf der anderen Seite berichtet "Marca", Real Madrid wolle sich diese Chance nicht entgehen lassen und bemühe bereits den Rechenschieber, um das Geld für Neymar zusammenzukriegen.

"Alles möglich" in der Causa Neymar

Demnach würde Paris rund 300 Millionen Euro für seine Galionsfigur verlangen, für die die Franzosen selbst 222 Millionen gezahlt hatten. Das Geld will Real offenbar durch die Verkäufe von Gareth Bale, Karim Benzema und weiterer Spieler verdienen.

Aktuell erholt sich Neymar in seiner Heimat in der Nähe von Rio de Janeiro von einer Operation nach einem Haarriss im Fuß. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi soll seinen Schützling höchstpersönlich am Krankenbett besucht haben, um ihn von einem Verbleib in Paris zu überzeugen. Die Pariser seien nervös, schreibt "Marca", denn im Sommer sei in der Causa Neymar "alles möglich".