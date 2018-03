Neuzugänge: Schalke wartet trotz Baustellen ab

Christian Heidel will nichts überstürzen

Aktuell sieht es danach aus, als würde Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 in der kommenden Saison endlich wieder in der Champions League antreten. Doch die Verantwortlichen des Klubs wollen erst mit der Kaderplanung beginnen, wenn klar ist, ob der Revierklub in der Königsklasse oder doch "nur" in der Europa League antreten wird.

Laut "kicker"-Informationen haben die Knappen zwar schon einige Spieler im Blick, Gespräche sollen aber erst in einigen Wochen stattfinden. Mit aktuell zehn Punkten Vorsprung auf den Siebten der Bundesligatabelle, 1899 Hoffenheim, kann man auf Schalke wohl sicher mit der Europa League planen.

Derzeit befinden sich die Königsblauen als Tabellenzweiter klar auf Champions-League-Kurs. Dennoch wollen die Bosse noch abwarten. Zu hoch wäre das Risiko, größere Summen in Spieler von internationalem Format zu investieren, wenn am Ende die finanziell weniger lukrative Europa League herausspringt. "Planen ist das eine, agieren das andere", stellte Sportvorstand Christian Heidel klar.

Außerdem sind die Kassen des Vereins nach dem ablösefreien Abgang von Leon Goretzka zum FC Bayern München nicht unbedingt prall gefüllt. Auch ein eventueller Verlust von Max Meyer müsste kompensiert werden.

Dem Fachblatt zufolge suchen die Schalker auf drei Positionen Verstärkung: Im Mittelfeldzentrum, in der Innenverteidigung sowie einen Offensiv-Allrounder.