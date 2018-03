Vertrags-Zoff: CR7 will Geld für Auszeichnungen

CR7 will finanziell wieder zu Lionel Messi aufschließen

Cristiano Ronaldo von Champions-League-Sieger Real Madrid verlangt von seinem Klub offenbar mehr Wertschätzung für seine großartigen Leistungen in den letzten Jahren.

So berichtet die "Mundo Deportivo" darüber, dass der fünfmalige Weltfußballer für kommende individuelle Auszeichnungen extra bezahlt werden will. CR7 hatte in den letzten Jahren regelmäßig den "Ballon d'Or", den "The Best"-Award der FIFA sowie die Torjägerkanone in der spanischen Primera División gewonnen.

Als Reaktion auf die herausragenden sportlichen Leistungen des Superstars bei den Königlichen sowie der letzten Mega-Verträge von Neymar bei Paris Saint-Germain und Lionel Messi beim FC Barcelona soll zwischen Verein und Ronaldo bereits ausgehandelt worden sein, dass sein Grundgehalt ab 2018/2019 um neun Millionen Euro auf schlappe 30 Millionen Euro jährlich angehoben wird.

Durch die geforderten Zusatzprämien könnte der Portugiese dann auf ein ähnliches Niveau kommen wie sein Dauerrivale Lionel Messi, der ein Jahreseinkommen von bis zu 45 Millionen Euro bei den Katalanen erhalten soll.

Wie wichtig CR7 für die Madrilenen immer noch ist, bewies der 33-Jährige zuletzt auf beeindruckende Art und Weise. So traf er alleine in den letzten neun Meisterschaftsspielen satte 18 Mal und hatte so maßgeblichen Anteil an der jüngsten Siegesserie des spanischen Meisters.