Dárdai rät "bestem Fußballer" Weiser zum Verbleib

Pál Dárdai hofft auf einen Verbleib von Mitchell Weiser

Mitchell Weiser vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC macht keine Hehl daraus, dass er eines Tages in der Champions League spielen will. Mit der Alten Dame wird der 23-Jährige dieses Ziel wohl vorläufig nicht erreichen.

Doch durch das kolportierte Interesse von anderen Bundesligaklubs könnte Weiser schon bald in der Königsklasse auflaufen. Sowohl Borussia Dortmund, als auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen ihre Fühler nach dem Mittelfeldstrategen ausgestreckt haben.

Hertha-Trainer Pál Dárdai rät seinem Schützling allerdings dazu, noch ein weiteres Jahr in Berlin zu bleiben. "Mitch ist der beste Fußballer in unserem Kader. Eines Tages wird er ganz oben sein. Aber ob er jetzt schon den großen Schritt machen soll, weiß ich nicht. Bei uns kann er sich in Ruhe weiterentwickeln", zitiert die "Sport-Bild" den Coach.

Weiser wechselte 2015 von Bayern München zum Hauptstadtklub und hat dort noch einen Vertrag bis 2020. Er soll Hertha für 13 Millionen Euro verlassen können.

"In anderen Vereinen ist der Druck meistens größer", ergänzte Dárdai und betonte, dass Weiser noch einige Dinge verbessern kann. "Die Gegner wissen inzwischen, welche Stärken er hat. Sie stoppen ihn oft durch Fouls im Vorwärtsgang", so der 42-Jährige: "Er muss lernen, Dinge spielerisch auch mal einfacher zu lösen und einen Plan B zu haben, wenn seine eingeübte Art nicht klappt."