12 Mio. Euro: Buhlt Dortmund um Oranje-Debütanten?

Hans Hateboer (l.) gehört bei Atalanta zu den Stammspielern

Lukasz Piszczek vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erklärte kürzlich, dass er seine Karriere 2020beenden wird. Schon jetzt schaut sich der BVB offenbar nach einem Nachfolger um.

Hans Hateboer von Atalanta Bergamo steht italienischen Medienberichten zufolge auf der Wunschliste des Revierklubs. Bei den Europa-League-Partien im direkten Duell gegen die Schwarz-Gelben habe der Rechtsverteidiger einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In Dortmund soll er laut "calciomercato.com" langsam als Alternative zu Piszczek aufgebaut werden.

Die "Bild"-Zeitung bringt am Donnerstag eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro ins Spiel. Der Vertrag des 24-Jährigen in Italien läuft noch bis 2020.

Der Niederländer Hateboer hatte erst in der vergangen Woche bei der Testspiel-Niederlage gegen England (0:1) sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert. Bei Atalanta gehört der Abwehrspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, zum Stammpersonal. In 33 Pflichtspielen in der laufenden Saison stand er 30 Mal in der Startelf.

Neben Borussia Dortmund soll auch Borussia Mönchengladbach an dem 24-jährigen Defensiv-Allrounder interessiert sein.

Auch Weiser auf dem BVB-Zettel

Laut dem deutsche Boulevard-Blatt steht auch Mitchell Weiser von Hertha BSC auf dem Zettel des BVB. Der 23-Jährige ist vertraglich noch bis 2020 an die Hertha gebunden. Er soll den Hauptstadtklub für 13 Millionen Euro verlassen können.

Doch auch im Poker um Weiser müssen sich die Dortmund auf Konkurrenz gefasst machen. Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen die Fühler nach dem Rechtsaußen ausgestreckt haben.