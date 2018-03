Nürnberg hilft Remis in Dresden nicht weiter

Der Club kam in Dresden nur zu einem 1:1

Der 1. FC Nürnberg droht den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu verspielen. Die Franken erreichten bei Dynamo Dresden am Samstag zwar ein 1:1 (0:1), sie könnten nach ihrem fünften Spiel in Serie ohne Sieg aber am Sonntag von Holstein Kiel auf den dritten Tabellenplatz verdrängt werden.

Aufsteiger Kiel spielt bei Arminia Bielefeld (13:30 Uhr). Hanno Behrens (53.) erzielte vor 30.765 Zuschauern im ausverkauften DDV-Stadion zumindest den Ausgleich für den Club, der erst nach der Dresdner Führung durch Rico Benatelli (45.) erwachte. Die Nürnberger hatten erneut schwach begonnen, nach 25 Minuten schickte Trainer Michael Köllner bereits genervt alle Reservisten zum Warmlaufen.

Glück hatte der Club gleich mehrfach: Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus entschied nach einem Zweikampf zwischen Tim Leibold und Dresdens Niklas Hauptmann nicht auf Elfmeter für Dynamo. Zudem verlängerte Georg Margreitter (42.) einen Dresdner Freistoß mit dem Hinterkopf an die Querlatte.