Umfrage: Bundesliga adelt Schalke-Duo

Domenico Tedesco und Naldo sind zwei der großen Gewinner der Saison

Zu einem offiziellen Titel hat es für Fußball-Bundesligist FC Schalke auch in diesem Jahr nicht gereicht. Immerhin dürfen sich zwei Königsblaue über eine Auszeichnung von den Kollegen freuen.

In einer Umfrage des "kicker" wurde Schalkes Abwehrchef Naldo von 248 befragten Bundesligaspielern zum "besten Feldspieler der Saison" gekürt. Der gebürtige Brasilianer landete mit 19,7 Prozent der Stimmen knapp vor Robert Lewandowski (FC Bayern/16,8) sowie Joshua Kimmich (FC Bayern/13,4) und James (FC Bayern/9,7).

Zum "größten Gewinner unter den Trainern" wählten die Bundesligaprofis Domenico Tedesco (FC Schalke). Der Liga-Neuling vereinte 30,7 Prozent der Stimmen auf sich und distanzierte den zweitplatzierten Niko Kovac (Eintracht Frankfurt/15,5) deutlich.

Auf den weiteren Plätzen landeten Tayfun Korkut (VfB Stuttgart/14,7), Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim/10,1) und Jupp Heynckes (FC Bayern/9,7).

Gleichzeitig ist der FC Schalke für 24,4 Prozent der Bundesligaspieler auch die "positive Überraschung der Saison". Stuttgart (21,9) und Frankfurt (19,7) folgen auf den weiteren Plätzen.

Ulreich "bester Torhüter" der Liga

Die Wahl zum "besten Torhüter der Saison" entschied Sven Ulreich vom FC Bayern mit 26,9 Prozent der Stimmen vor Jiri Pavlenka (Werder Bremen/26,1) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim/9,7) für sich. Bei den "Aufsteigern der Saison" landete Ulreich zudem mit 9,7 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Gewinner in dieser Kategorie ist Leverkusens Leon Bailey (20,2).

Durchaus interessant fällt die Stimmenverteilung beim Thema Videobeweis aus. Während 76,9 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass der Videobeweis schlecht umgesetzt wurde, sprechen sich 57,6 Prozent dennoch gegen eine Abschaffung des technischen Hilfsmittels aus. Wirklich gerechter hat der Videobeweis den Fußball gleichzeitig nur für knapp 33 Prozent der Befragten gemacht.

Mohamed Salah besser als Lionel Messi

Mehr als eindeutig fällt die Antwort auf die Frage aus, ob der FC Bayern auch in der Saison 2018/19 unerreichbar sein wird. 76,9 Prozent der Bundesligaprofis sind sich sicher, dass der Rekordmeister im kommenden Jahr seine nächste Meisterschaft gewinnen wird.

Bei der Frage nach dem "besten Spieler der Welt" entschieden sich 31,5 Prozent der Befragten für Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo. Liverpools Mohamed Salah landete mit 27,3 Prozent sogar noch vor Lionel Messi (26,5) auf Platz zwei.

Auf die Frage, welche Mannschaft sich im Sommer in Russland zum neuen Weltmeister kürt, gaben die Bundesligaspieler eine klare Antwort: 42 Prozent sind der Meinung, dass die DFB-Elf ihren Titel verteidigen wird. 23,9 Prozent glauben an Frankreich als neuen Titelträger, 13,9 Prozent setzen auf Brasilien. Interessant: 0,8 Prozent der Befragten sehen die Mannschaft von Jogi Löw schon in der Gruppenphase scheitern.