Schweinsteiger spricht über Bayern-Abschiedsspiel

Bastian Schweinsteigers Karriere beim FC Bayern endete 2015

Im Sommer 2015 endete nach 17 Jahren die FC-Bayern-Karriere von Bastian Schweinsteiger. Über Manchester United landete der Fußball-Weltmeister schließlich Anfang 2017 bei Chicago Fire. Mit dem MLS-Klub kommt der 33-Jährige im August nach München zurück, um sein Abschiedsspiel beim deutschen Rekordmeister zu bestreiten.

"Ich freue mich sehr, wieder in der Allianz-Arena zu sein, auf diesem Platz zu spielen, gegen die Mannschaft vom FC Bayern, dort dann den Verantwortlichen zu begegnen und natürlich die Fans zu sehen", schwärmte Schweinsteiger im "kicker" und fügte an: "2015 konnte ich mich nicht wirklich verabschieden, darauf freu ich mich jetzt wirklich sehr."

Auch für Chicago Fire sei es "eine tolle Sache": "Der ganze Verein freut sich auf die Reise nach München." Auch wenn der Klub zur Zeit nur auf dem achten Rang der Eastern Conference steht, sehen die Perspektiven laut Schweinsteiger gut aus.

"Das ist schon ein komisches Gefühl"

"Wir machen Fortschritte, gerade unser Trainer macht da eine super Arbeit. Veljko Paunovic ist ein richtig guter Trainer", sagte der ehemalige Nationalspieler des DFB: "Mich würde es nicht wundern, wenn sich der eine oder andere Verein in ein paar Jahren die Finger nach ihm lecken würde."

Mit Blick auf die anstehende Fußball-WM, bei der er erstmals seit 2002 nicht mehr dabei ist erklärte Schweinsteiger: "Das ist schon ein komisches Gefühl, und das habe ich seit Längerem nicht gehabt."

In der Fire-Kabine laufe aber viel Fußball, er werde das Turnier vor dem Fernseher verfolgen: "Von der Zeit her laufen die Abendspiele in Moskau bei uns ungefähr am Mittag. Das ist also kein Problem. Ich werde mit Sicherheit versuchen, alle Spiele der deutschen Mannschaft anzuschauen."

Schweinsteiger "zieht den Hut" vor Löw

Joachim Löw und der deutschen Nationalmannschaft traut der Mittelfeldspieler die erfolgreiche Titelverteidigung zu.

"Ich ziehe den Hut, wie er die verschiedenen Situationen bei den Turnieren immer wieder gemeistert hat, wie er vorangeht und der Mannschaft einen Spielstil verpasst, der ihr entspricht", sagte der 33-Jährige zu Löw. Der Bundestrainer sei "ein Weltklassetrainer, der vorangeht und ohne den die Erfolge nicht denkbar wären".

Zu den Erfolgsaussichten der DFB-Elf in Russland sagte Schweinsteiger, der mit Deutschland 2014 in Brasilien den Weltmeisterschafts-Pokal geholt hatte: "Deutschland kann den Titel verteidigen, da sehe ich schon eine Chance."