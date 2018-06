Fix! Jérôme Gondorf wechselt zum SC Freiburg

Werders Jérôme Gondorf schließt sich dem SC Freiburg an

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Jérôme Gondorf von Werder Bremen verpflichtet. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der Weser an die Dreisam.

Über genaue Vertragsinhalte vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen. Dem Vernehmen nach unterzeichnet Gondorf einen Dreijahresvertrag. Laut übereinstimmenden Medienberichten zahlt Freiburg eine Ablösesumme, die zwischen einer und 1,5 Millionen Euro liegt.

"Wir beobachten Jerôme schon seit seiner Zeit in Darmstadt intensiv", sagte Jochen Saier. "Er ist für uns ein Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff, der über ein hohes Maß an Flexibilität und Spielverständnis verfügt. Sein Charakter und seine Mentalität werden unserem Team gut tun", fügte der Vorstand Sport des SC an.

"Ich bin glücklich, den Schritt zum SC gemacht zu haben und finde mich in der Ausrichtung und Philosophie des Vereins wieder", betonte Gondorf: "Ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam etwas bewegen können und möchte meinen Beitrag dazu leisten."

Werder Bremen verabschiedet den 29-Jährigen nach nur einer Spielzeit. "Mit dem Transfer haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen. Jérôme hat sich in der abgelaufenen Saison absolut mit Werder identifiziert und hundertprozentigen Einsatz gezeigt. Dafür bedanken wir uns bei ihm und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", erklärte der Geschäftsführer Frank Baumann.

Für die Grün-Weißen absolvierte Gondorf insgesamt 21 Bundesliga-Partien und zwei Spiele im DFB-Pokal. Dabei erzielte er einen Treffer. Im vergangenen Sommer war der Mittelfeldmann von Zweitligist Darmstadt 98 an die Weser gewechselt.